Смартфон сам включает режим «Не беспокоить»: какое расписание могло остаться в настройках

Днем телефон звонит как обычно, а вечером внезапно перестает подавать звуки. На экране появляется значок режима «Не беспокоить», хотя вручную его никто не включал. На следующее утро все снова работает.

В такой ситуации смартфон не обязательно «живет своей жизнью». Режим тишины умеет запускаться автоматически по времени, во время сна и при выполнении других условий.

Сначала проверьте расписание

На Android откройте настройки режима «Не беспокоить». В зависимости от производителя там могут быть расписания, режим сна и другие автоматические правила.

Если тишина включается примерно в одно и то же время каждый день, первым делом ищите правило с соответствующими часами и днями недели.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы записал точное время, когда телефон сам переходит в тихий режим. Если это происходит, например, каждый вечер около 23:00, почти наверняка стоит искать расписание, а не системный сбой».

На iPhone проверьте «Фокусирование»

На iPhone режимы фокусирования могут активироваться автоматически. Откройте «Настройки» → «Фокусирование» и просмотрите используемые режимы, например «Не беспокоить» или «Сон».

Внутри могут быть установлены расписания и другие условия автоматического включения. Отдельно стоит проверить настройки сна, если проблема появляется именно ночью.

Виновником может быть старое правило

Расписание легко настроить однажды и забыть о нем. Например, режим мог использоваться для работы, учебы или сна несколько месяцев назад, а автоматизация продолжила действовать.

Не спешите отключать сам режим «Не беспокоить» полностью. Сначала найдите ненужное расписание — остальные полезные настройки можно сохранить.

После изменений заблокируйте смартфон и дождитесь времени, когда режим обычно включался самостоятельно. Если проблема исчезла, причина найдена. Если «Не беспокоить» продолжает запускаться без понятной закономерности, проверьте остальные автоматизации и обновления системы, прежде чем сбрасывать настройки телефона.

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