Технологии

Смартфон сам включает режим «Не беспокоить»: какое расписание могло остаться в настройках

Дима Кошкин Автор статьи
Почему смартфон самостоятельно включает режим «...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Днем телефон звонит как обычно, а вечером внезапно перестает подавать звуки. На экране появляется значок режима «Не беспокоить», хотя вручную его никто не включал. На следующее утро все снова работает.

В такой ситуации смартфон не обязательно «живет своей жизнью». Режим тишины умеет запускаться автоматически по времени, во время сна и при выполнении других условий.

Сначала проверьте расписание

На Android откройте настройки режима «Не беспокоить». В зависимости от производителя там могут быть расписания, режим сна и другие автоматические правила.

Если тишина включается примерно в одно и то же время каждый день, первым делом ищите правило с соответствующими часами и днями недели.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы записал точное время, когда телефон сам переходит в тихий режим. Если это происходит, например, каждый вечер около 23:00, почти наверняка стоит искать расписание, а не системный сбой».

На iPhone проверьте «Фокусирование»

На iPhone режимы фокусирования могут активироваться автоматически. Откройте «Настройки» → «Фокусирование» и просмотрите используемые режимы, например «Не беспокоить» или «Сон».

Внутри могут быть установлены расписания и другие условия автоматического включения. Отдельно стоит проверить настройки сна, если проблема появляется именно ночью.

Виновником может быть старое правило

Расписание легко настроить однажды и забыть о нем. Например, режим мог использоваться для работы, учебы или сна несколько месяцев назад, а автоматизация продолжила действовать.

Не спешите отключать сам режим «Не беспокоить» полностью. Сначала найдите ненужное расписание — остальные полезные настройки можно сохранить.

После изменений заблокируйте смартфон и дождитесь времени, когда режим обычно включался самостоятельно. Если проблема исчезла, причина найдена. Если «Не беспокоить» продолжает запускаться без понятной закономерности, проверьте остальные автоматизации и обновления системы, прежде чем сбрасывать настройки телефона.

Может быть интересно:

  1. Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты
  2. Телефон начал сам перезагружаться без причины: какие приложения и настройки проверить
  3. Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь
  4. Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе
  5. Ноутбук показывает 100% заряда, но выключается через час: как понять, что происходит с аккумулятором

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

могут ли кусаться стрекозы

Технологии

18 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Интересное в Казани

2 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

демонтаж кондиционера с сохранением фреона в Краснодаре

Технологии

22 часа назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Не у нас

день назад

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу

Технологии

12 часов назад

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать

Технологии

день назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Новости Татарстана
час назад

Маралам в Татарстане впервые поставили электронные метки

В Татарстане впервые чипировали маралов: электр...

Наука

14 минут назад

Исследование КИУ об ИИ в медицине допустили к конкурсу на Госпремию РТ

Новости Казани

2 часа назад

Пожилым казанцам предложат медосмотры и ярмарки вакансий

Не у нас

2 часа назад

Ученые выяснили, что орехи могут снижать риск деменции и Альцгеймера

Технологии

2 часа назад

Мошенники отслеживают коллекционные подарки детей в Telegram
Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает с...
Технологии
4 часа назад

Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает смартфоны и крадёт деньги

Не у нас

2 часа назад

Ученые сообщили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Новости Татарстана

2 часа назад

К 90-летию Шаймиева Банк России отчеканит серебряную монету

Не у нас

3 часа назад

Ученые выяснили, что каждый восьмой случай рака связан с инфекциями
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить