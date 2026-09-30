Смартфон сам включает режим «Не беспокоить»: какое расписание могло остаться в настройках
ПроКазань
Днем телефон звонит как обычно, а вечером внезапно перестает подавать звуки. На экране появляется значок режима «Не беспокоить», хотя вручную его никто не включал. На следующее утро все снова работает.
В такой ситуации смартфон не обязательно «живет своей жизнью». Режим тишины умеет запускаться автоматически по времени, во время сна и при выполнении других условий.
Сначала проверьте расписание
На Android откройте настройки режима «Не беспокоить». В зависимости от производителя там могут быть расписания, режим сна и другие автоматические правила.
Если тишина включается примерно в одно и то же время каждый день, первым делом ищите правило с соответствующими часами и днями недели.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы записал точное время, когда телефон сам переходит в тихий режим. Если это происходит, например, каждый вечер около 23:00, почти наверняка стоит искать расписание, а не системный сбой».
На iPhone проверьте «Фокусирование»
На iPhone режимы фокусирования могут активироваться автоматически. Откройте «Настройки» → «Фокусирование» и просмотрите используемые режимы, например «Не беспокоить» или «Сон».
Внутри могут быть установлены расписания и другие условия автоматического включения. Отдельно стоит проверить настройки сна, если проблема появляется именно ночью.
Виновником может быть старое правило
Расписание легко настроить однажды и забыть о нем. Например, режим мог использоваться для работы, учебы или сна несколько месяцев назад, а автоматизация продолжила действовать.
Не спешите отключать сам режим «Не беспокоить» полностью. Сначала найдите ненужное расписание — остальные полезные настройки можно сохранить.
После изменений заблокируйте смартфон и дождитесь времени, когда режим обычно включался самостоятельно. Если проблема исчезла, причина найдена. Если «Не беспокоить» продолжает запускаться без понятной закономерности, проверьте остальные автоматизации и обновления системы, прежде чем сбрасывать настройки телефона.
Может быть интересно:
- Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты
- Телефон начал сам перезагружаться без причины: какие приложения и настройки проверить
- Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь
- Телефон стал заряжаться только до 90%: почему дело может быть не в аккумуляторе
- Ноутбук показывает 100% заряда, но выключается через час: как понять, что происходит с аккумулятором
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец