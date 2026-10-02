Экономика

К ММК подали два иска Росприроднадзора почти на 6 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Уральское управление Росприроднадзора подало в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Челябинской области два иска к Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) с требованием взыскать в общей сложности почти 6 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, они есть у ТАСС.

Оба заявления поступили 25 сентября: сумма первого составляет 1,9 миллиарда рублей, второго — 3,9 миллиарда. Предварительное заседание по одному из исков назначено на 18 ноября этого года. В качестве третьего лица по первому иску на 1,9 миллиарда рублей участвует Министерство экологии Челябинской области.

ММК входит в число крупнейших производителей стали в мире и занимает ведущие позиции среди предприятий черной металлургии России, выпуская широкий ассортимент металлопродукции, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью для основных отраслей российской промышленности.

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