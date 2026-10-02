Технологии

Роспатент отменил товарный знак «Балерина Капучино» после спора с Италией

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Роспатент отменил товарный знак «Балерина Капуч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Роспатент 14 августа 2026 года аннулировал в России товарный знак «Балерина Капучино». Регистрацию осенью 2025-го получил предприниматель Сергей Бочаров, а решение ведомство приняло по возражению итальянской компании Officina Comunicazione. Это следует из материалов Палаты по патентным спорам, с которыми ознакомились «Известия».

Ведомство согласилось с доводами итальянской стороны: изображение в оспариваемом знаке полностью совпало с принадлежащим компании произведением, а словесная часть оказалась транслитерацией названия Ballerina Cappuccina. Заявка Бочарова с приоритетом от 1 августа 2025 года была зарегистрирована 28 октября того же года — охрана распространялась на игры и игрушки (28-й класс МКТУ) и услуги 35-го класса. Оспорила регистрацию Officina Comunicazione в январе 2026 года, представив документы о правах на произведение искусства, регистрацию произведения в национальном управлении авторского права Китая и документы на промышленный образец фигурки.

Ballerina Cappuccina — персонаж жанра Italian Brainrot, появившегося в TikTok в начале прошлого года: созданная с помощью ИИ балерина с чашкой капучино вместо головы, чьи ролики сопровождает синтетическая итальянская речь. По данным компании, персонажа создал дизайнер Андреа Маркези, после чего он вошел в коллекцию Skifidol Italian Brainrot Cuties 3D, а приоритет промышленного образца фигурки установлен 26 июня 2025 года — раньше даты подачи российской заявки. Адвокат «Некстонс» Валерия Ларионова, представляющая интересы компании в России, рассказала «Известиям», что Officina развивает персонажей Italian Brainrot в том числе за пределами цифрового контента и намерена защищать связанные с ними объекты интеллектуальной собственности на других рынках, включая Россию. Связаться с Сергеем Бочаровым не удалось.

Юристы называют произошедшее одним из первых заметных споров вокруг коммерциализации интернет-мемов и персонажей, созданных с помощью ИИ. Советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин напомнил, что попытки регистрировать популярные фразы, интернет-имена и мемы сейчас распространены, а советник Verba Legal Екатерина Третьякова уточнила: отмена регистрации сама по себе не запрещает продажу всех товаров с изображением «Балерины Капучино», поскольку спор касался конкретного изображения. Охраноспособность ИИ-персонажей остается дискуссионной в разных странах, и при наличии творческого вклада человека созданный объект может получить авторско-правовую охрану, отметил Яхин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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