Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

Ключевая ставка Банка России в сентябре остается на уровне 14%, кредиты по прежнему дорогие, а с 1 октября меняются и условия семейной ипотеки. Теперь ставка на покупку квартиры будет зависеть от количества детей: для семьи с одним ребенком она составит 10%, с двумя детьми 8%, с тремя 6%, а более низкие ставки предусмотрены только для семей с четырьмя и пятью детьми.

На фоне и без того дорогого жилья разница становится ощутимой. При этом для строительства частного дома и покупки земли с последующим строительством ставка по семейной ипотеке остается на уровне 6% независимо от количества детей. И здесь земля начинает выглядеть уже совсем по другому: как основа для будущего дома и одновременно как актив, стоимость которого растет вместе с развитием территории.

Интерес к участкам заметен и по цифрам. Только в феврале 2026 года в Татарстане зарегистрировали 5 322 сделки с землей, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Но одна покупка способна заметно вырасти в цене за несколько лет, а другая может надолго заморозить вложенные деньги.

Редакция ProKazan поговорила с директором по развитию территорий ГК ASG Аисовым Ринатом Ирековичем и выяснила, какие земли Татарстана сильнее всего дорожали в последние годы, что сегодня действительно двигает цену и что делать с участком на горизонте десяти лет: строить, продавать или ждать роста стоимости.

Где транспорт уже переписал цену земли

— Если смотреть на Казанскую агломерацию за последние два года, один из самых заметных приростов показало Зеленодольское направление. Реконструкция Горьковского шоссе и новые транспортные связи заметно улучшили доступность территорий. Именно такие направления мы в ASG в свое время рассматривали как будущие точки роста.

Изменения затронули и Верхнеуслонский район. Прямой связи с Казанью через Волгу пока нет, но обновление Горьковского направления уже сделало его доступнее. Если в будущем появится дополнительная транспортная связь, время в пути до центра сократится еще сильнее, а природные характеристики района могут дополнительно поддержать спрос.

На востоке агломерации похожий эффект дали Вознесенский и Мамадышский тракты. Новые съезды улучшили доступ к отдельным территориям, а в Пестречинском районе начали активнее развиваться коттеджные поселки и логистические центры. В результате земля здесь росла в цене даже на фоне общего замедления рынка.

Где заканчивается выгода от низкой цены

— На рынке земли низкая цена легко создает ощущение выгодной сделки. Но если смотреть на несколько лет вперед, стоимость входа оказывается только одной частью решения.

Я часто вижу ситуацию, когда инвестор сравнивает два участка и выбирает тот, что дешевле. Разница кажется очевидной. Но дальше начинается самое важное: продолжает ли кто-то развивать территорию, появляются ли дороги и коммуникации, есть ли у проекта понятный план и остается ли у него команда, которая будет заниматься локацией через два, пять или десять лет.

Были случаи, когда люди выбирали более дешевую землю вне наших проектов, в других локациях. Со временем развитие этих территорий замедлялось, а мы продолжали вкладываться в инфраструктуру и развитие своих проектов. Через пару лет эти же покупатели возвращались к нам и видели уже совсем другую стоимость. В отдельных локациях за два года цена вырастала в полтора или два раза.

Поэтому при покупке я бы обязательно смотрел, кто стоит за проектом и что этот девелопер собирается делать дальше. Если задача заканчивается продажей участков, потенциал территории может быстро упереться в потолок. Если инвестиции продолжаются, меняется и сама среда, а вместе с ней растет спрос.

Для инвестора здесь важен простой вопрос: вы покупаете участок дешевле сегодня или территорию, которая еще будет развиваться завтра?

Что покупать: ИЖС, коммерцию или землю на перспективу

— Если смотреть на массовый спрос, сегодня наиболее устойчиво чувствует себя ИЖС. В Татарстане из примерно 3,2 млн квадратных метров жилья, которые вводятся за год, около 2 млн приходится именно на индивидуальное строительство. После пандемии интерес к частным домам заметно усилился, а сам рынок стал взрослее: девелоперы лучше понимают, каким должен быть современный поселок, а покупатели уже знают, чего хотят от такой среды.

Но выбор участка все равно зависит от стратегии. Если инвестор не хочет активно заниматься объектом, ему ближе ИЖС или проекты на ранней стадии, где еще сохраняется потенциал роста цены. В ASG таким инвесторам как раз предлагают рассматривать сценарии, где основная ставка делается на развитие территории и рост стоимости со временем.

Для более активного инвестора сценарий другой. Можно смотреть коммерческую землю, участки под склады и производство, самостоятельно строить объект и затем сдавать его в аренду. В некоторых проектах даже не обязательно сразу выкупать землю целиком: участок можно взять в долгосрочную аренду, направить основную сумму на строительство, а рассчитаться за землю уже после запуска объекта или его продажи.

Поэтому я бы не искал универсальный ответ на вопрос, какая земля сегодня ликвиднее. Гораздо важнее сначала понять, сколько времени вы готовы держать актив, хотите ли заниматься строительством и насколько глубоко готовы включаться в управление проектом. Возраст инвестора здесь роли почти не играет. Все решают стратегия, горизонт и объем ресурсов.

Что проверить до покупки земли

— Цена участка почти никогда не равна итоговой сумме, которую инвестор потратит на землю. Поэтому перед сделкой я бы обязательно считал расходы хотя бы на несколько лет вперед. Самое очевидное это земельный налог, но дальше могут появиться затраты на вывоз мусора, снос старых объектов, выравнивание территории, проектирование и подключение к инженерным сетям.

Есть и вещи, которые на первом просмотре вообще можно не заметить. Например, охранная зона ЛЭП или газопровода способна ограничить строительство и заметно изменить экономику проекта. Иногда дополнительные вложения оказываются небольшими, а иногда могут в несколько раз превысить первоначальную стоимость земли. Универсальной формулы здесь нет.

Перед покупкой я бы проверил пять вещей:

Налоговую нагрузку. Сколько придется платить каждый год и как она зависит от собственника и назначения участка. Ограничения и обременения. ЛЭП, газопроводы, охранные зоны и другие условия, которые могут повлиять на строительство. Инженерную инфраструктуру. Есть ли техническая возможность подключить электричество, газ и другие сети и сколько это будет стоить. Состояние участка. Потребуются ли выравнивание, расчистка, вывоз мусора или снос старых объектов. Что можно построить. Какие параметры застройки разрешены и соответствует ли участок вашей будущей бизнес модели.

Именно поэтому готовая информация о территории иногда экономит инвестору гораздо больше, чем скидка при покупке. В проектах ASG клиент заранее получает план развития территории и понимание, что можно построить на участке и в каких объемах. Часть вопросов, на которые инвестору пришлось бы самостоятельно тратить время, деньги и привлекать специалистов, уже проработана на стороне девелопера.

Если рассматривать другие варианты поиска участка, я бы, например, не делал ставку на покупку земли на торгах только потому, что там якобы дешевле. Сегодня конкуренция нередко поднимает итоговую цену выше рынка, а действительно интересные участки появляются на торгах довольно редко.

Где искать потенциал на десять лет вперед

— Самый большой потенциал обычно остается там, где ключевые изменения еще впереди. Если территория уже полностью сформировалась и рынок давно понял ее ценность, значительная часть роста, скорее всего, уже произошла. Поэтому на горизонте десяти лет я бы смотрел туда, где сегодня только появляются будущие драйверы.

Один из таких примеров для нас это «Восточная дуга». Часть проектов там уже реализуется, но потенциал территории еще далеко не раскрыт. Причем речь идет о земле в границах Казани. По мере формирования новой среды отдельные участки, на мой взгляд, могут приблизиться по стоимости к территориям около центра и в перспективе обойти некоторые сложившиеся городские районы. Причина здесь в качестве самой среды, которая создается по новым стандартам.

Второе направление это Верхнеуслонский район. Сегодня стоимость земли там заметно отстает от других частей агломерации, поэтому сохраняется большая разница в цене. Даже если в ближайшие десять лет дополнительный мост через Волгу не появится, этот разрыв со временем может сокращаться. Если же транспортная связь будет реализована, потенциал территории станет еще выше.

Еще одно направление, на которое мы делаем ставку, кластеры «Зеленой дуги». Здесь планируется создавать комплексные центры развития, где рядом будут появляться жилье, индустриальные парки, общественные ядра и рабочие места. Именно такая связка постепенно формирует новый спрос и меняет ценность земли вокруг.

Хороший пример того, как рынок может долго не замечать перспективу, уже есть. Когда мы начинали развивать «Вертелевку», участки под склады, логистику и производство около Казани могли стоить даже дешевле земли под ИЖС. Спрос пришел позже, вместе с активным развитием электронной коммерции. В результате ранние инвесторы в проекте получили рост стоимости в пять или шесть раз, а самые первые более чем в десять раз.

Кстати, ранее редакция ProKazan уже рассказывала, как сегодня промпарк «Вертелёвка» помогает бизнесу сокращать расходы на логистику, быстрее запускать работу и собирать основные процессы на одной территории.

Поэтому при выборе земли на длинный срок я бы искал несколько признаков сразу: утвержденные градостроительные документы, крупного инвестора, который уже вкладывается в территорию, профессиональную команду, понятные инфраструктурные планы и поддержку развития со стороны государства. Чем больше таких факторов сходится в одной точке, тем понятнее, за счет чего территория будет меняться в следующие годы.

Инвестор часто хочет найти участок, который уже сегодня выглядит очевидно перспективным. Но самые сильные изменения иногда начинаются раньше, чем рынок успевает их полностью оценить. Именно в этот момент и появляется та самая разница между текущей ценой земли и тем, какой она может стать через несколько лет.

Земля редко дает быстрый и одинаковый результат для всех. Один участок прибавляет в цене вместе с новой дорогой и инфраструктурой, другой требует лет ожидания, а третий начинает приносить результат только после строительства или запуска бизнеса. Поэтому на длинном горизонте особенно важно понимать, что будет происходить вокруг выбранной территории через несколько лет.

Если вы рассматриваете землю для строительства, бизнеса или как долгосрочное вложение, специалисты ASG могут помочь подобрать подходящую локацию, показать доступные участки и рассчитать конкретный сценарий под ваши задачи.

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Участки для бизнеса

Канал ASG в MAX Стоимость будущих точек роста формируется уже сейчас. И в некоторых локациях разница между ранним входом и покупкой через несколько лет уже может измеряться миллионами рублей.

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