Смартфон сам включает мобильный интернет после Wi-Fi: какая настройка переключает сеть без спроса

Дома телефон подключен к Wi-Fi, но через некоторое время рядом со значком сети неожиданно появляется 4G или 5G. В результате мобильный трафик может расходоваться даже там, где беспроводная сеть вроде бы доступна.

Причиной часто становится функция автоматического переключения. Смартфон замечает, что Wi-Fi работает плохо или вообще не дает доступа в интернет, и пытается сохранить соединение через мобильную сеть.

Проверьте автоматическое переключение

На Android такая функция называется по-разному в зависимости от производителя и версии системы. В настройках Wi-Fi могут встречаться пункты вроде автоматического переключения на мобильные данные, интеллектуального выбора сети или использования мобильного интернета при слабом Wi-Fi.

Отключив такую функцию, можно проверить, перестанет ли телефон самостоятельно переходить на мобильную сеть.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед отключением этой функции я бы проверил сам Wi-Fi. Если телефон переключается на мобильную сеть только в дальней комнате, причина может быть банальной — там сигнал роутера уже слишком слабый».

На iPhone есть похожая функция

В iPhone предусмотрена «Помощь Wi-Fi». Она позволяет использовать сотовые данные, когда качество подключения по Wi-Fi оказывается недостаточным. Найти переключатель можно в настройках сотовой связи.

При этом отключать функцию необязательно, если мобильного трафика достаточно: ее задача как раз состоит в том, чтобы интернет не переставал работать при плохом Wi-Fi.

Возможно, проблема в самом роутере

Обратите внимание, когда именно смартфон переходит на мобильную сеть. Если это происходит только в определенной комнате, стоит проверить уровень сигнала Wi-Fi. Если переключение случается рядом с роутером, попробуйте открыть несколько сайтов на другом устройстве.

Полные «палочки» Wi-Fi еще не гарантируют доступ в интернет: связь телефона с роутером может оставаться хорошей, хотя у самого роутера пропало соединение с провайдером.

Если мобильный трафик ограничен, сначала найдите настройку автоматического переключения и проверьте домашний Wi-Fi. Полностью отключать мобильные данные каждый раз обычно не требуется — важно понять, почему смартфон считает беспроводную сеть недостаточно надежной.

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