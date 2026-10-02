Технологии

Noah's Ark Scan ищет ДНК животных в «Араратской аномалии»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Участники проекта Noah's Ark Scan продолжают настаивать, что «Араратская аномалия», она же «Формация Дурупирнар» на горе Арарат, скрывает останки Ноева Ковчега. Сейчас они бурят скважины там, где сканы показывают пустоты, и в кернах с глубины 4-5 метров нашли органику — возможно, сгнившее дерево. Образцы отправили в несколько независимых лабораторий, включая генетический анализ, результаты ожидают к концу года.

Уверенность энтузиастам добавили радарные исследования доктора Хосроу Бахтара, который применял мощный георадар американских военных, используемый для поиска подземных тоннелей и сооружений глубокого залегания. «Никогда не видел ничего подобного. Чем бы объект в итоге не оказался, внутри — точно нечто искусственное и экстраординарное», — заявил он. По его словам, на снимках видны упорядоченные внутренние элементы, одинаковые полости, повторяющиеся линии и углы, а также пустоты, напоминающие проходы и коридоры по всей длине объекта под слоем грунта.

Эндрю Джонс, вице-президент проекта «Ноев ковчег» (Noah’s Ark Research Project) и Noah's Ark Scans, подвёл предварительный итог исследований, которыми занимается более 30 лет: команда уверена, что имеет дело с массивной рукотворной структурой в форме лодки длиной порядка 170 метров с системой пустот внутри. Окончательным доказательством он назвал идентификацию и подтверждение ДНК древних животных в пустотах, которые нанёс на карту Бахтар.

Отдельная линия — рассекреченный в 2002 году документ ЦРУ «Отчёт о Ноевом Ковчеге». Из него следует, что в 1974 году глава спецслужбы Уильям Колби получил приказ разработать усовершенствованную технологию для подробной спутниковой фотосъёмки Арарата; ранее для этого направляли самолёты-разведчики, а в документе упомянута съёмка с U-2 в 1957 году. Официально ЦРУ говорит о «негативных результатах», но запросы на снимки 1974 года отклоняло, а полное сканирование «Формации» энтузиасты планируют завершить к ноябрю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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