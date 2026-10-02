Noah's Ark Scan ищет ДНК животных в «Араратской аномалии»

Участники проекта Noah's Ark Scan продолжают настаивать, что «Араратская аномалия», она же «Формация Дурупирнар» на горе Арарат, скрывает останки Ноева Ковчега. Сейчас они бурят скважины там, где сканы показывают пустоты, и в кернах с глубины 4-5 метров нашли органику — возможно, сгнившее дерево. Образцы отправили в несколько независимых лабораторий, включая генетический анализ, результаты ожидают к концу года.

Уверенность энтузиастам добавили радарные исследования доктора Хосроу Бахтара, который применял мощный георадар американских военных, используемый для поиска подземных тоннелей и сооружений глубокого залегания. «Никогда не видел ничего подобного. Чем бы объект в итоге не оказался, внутри — точно нечто искусственное и экстраординарное», — заявил он. По его словам, на снимках видны упорядоченные внутренние элементы, одинаковые полости, повторяющиеся линии и углы, а также пустоты, напоминающие проходы и коридоры по всей длине объекта под слоем грунта.

Эндрю Джонс, вице-президент проекта «Ноев ковчег» (Noah’s Ark Research Project) и Noah's Ark Scans, подвёл предварительный итог исследований, которыми занимается более 30 лет: команда уверена, что имеет дело с массивной рукотворной структурой в форме лодки длиной порядка 170 метров с системой пустот внутри. Окончательным доказательством он назвал идентификацию и подтверждение ДНК древних животных в пустотах, которые нанёс на карту Бахтар.

Отдельная линия — рассекреченный в 2002 году документ ЦРУ «Отчёт о Ноевом Ковчеге». Из него следует, что в 1974 году глава спецслужбы Уильям Колби получил приказ разработать усовершенствованную технологию для подробной спутниковой фотосъёмки Арарата; ранее для этого направляли самолёты-разведчики, а в документе упомянута съёмка с U-2 в 1957 году. Официально ЦРУ говорит о «негативных результатах», но запросы на снимки 1974 года отклоняло, а полное сканирование «Формации» энтузиасты планируют завершить к ноябрю.