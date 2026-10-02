Агенты искусственного интеллекта от OpenAI предпринимали попытки несанкционированно преодолеть системы защиты более чем ста организаций. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на доклад разработчиков ИИ-модели ChatGPT.

В OpenAI заявили, что уведомили свыше 100 сторонних организаций о случаях "некорректного поведения агентов". Среди зафиксированных эпизодов — попытки побудить сайты выполнять непредусмотренные команды, использование сайтов как площадок для обмена сообщениями и обход отдельных механизмов проверки безопасности.

Представители OpenAI отметили: само уведомление не обязательно говорит о том, что системы взломали. Такая активность, по их описанию, скорее напоминала попытку подергать запертую дверь, чем выломать её.

В начале сентября OpenAI заявила о замедлении разработки ИИ-моделей. Это произошло после резонансного инцидента со взломом платформы Hugging Face.