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Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса досрочно присоединился к национальной команде, чтобы обсудить разногласия между Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Встреча состоялась на фоне подготовки португальцев к матчу Лиги наций против Дании, сообщает RTP.

Поводом для разговора стала ситуация после встречи с Норвегией 27 сентября. Португалия победила со счетом 2:1, однако Роналду провел весь матч на скамейке запасных. Жезуш позднее объяснил, что первоначально собирался выпустить капитана примерно на последние полчаса, но отказался от замены из-за хода игры и успешных действий Гонсалу Рамуша.

Рамуш забил победный мяч, а еще один его гол был отменен. Тренер заявил, что в сложившейся ситуации не счел нужным менять нападающего на Роналду.

После финального свистка капитан сборной Португалии направился в раздевалку и не присоединился к партнерам, которые благодарили болельщиков. Этот эпизод стал одной из причин появления сообщений о напряженности внутри команды.

На следующей тренировке Роналду не работал вместе с командой на поле. При этом в португальской сборной объяснили его отсутствие не травмой, а тем, что на стадионе в Мальмё не оказалось необходимого ему оборудования для индивидуальной работы.

На фоне происходящего Проэнса изменил первоначальный график. Вместо посещения матча молодежной сборной Португалии на Азорских островах он отправился к основной команде, чтобы принять участие в урегулировании ситуации.

По данным 365Scores со ссылкой на RTP, в разговоре приняли участие Проэнса, Роналду и Жезуш. Стороны обсудили накопившиеся разногласия и рассчитывают оставить напряженность позади.

Сборная Португалии начала нынешний розыгрыш Лиги наций с двух побед. Сначала команда Жезуша обыграла Уэльс со счетом 1:0, а затем победила Норвегию — 2:1. После двух туров португальцы набрали шесть очков и возглавляют группу А4. Дания и Норвегия имеют по три балла.

Матч Дания — Португалия состоится 1 октября в Копенгагене. При этом португальская команда готовится к встрече в Мальмё.

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