Телефон показывает пропущенный вызов, хотя никто не звонил: откуда берутся странные уведомления

На экране внезапно появляется значок пропущенного вызова, хотя звонка и мелодии никто не слышал. Иногда кажется, что смартфон просто придумал несуществующий звонок.

На практике вызов мог действительно поступить, но завершиться настолько быстро или пройти в таком режиме, что телефон не успел нормально зазвонить. Есть и другие причины — от фильтрации спама до звонков внутри приложений.

Сначала откройте журнал вызовов

Посмотрите номер, время и тип звонка. Если запись есть в системном журнале, входящий вызов, скорее всего, действительно был зарегистрирован смартфоном.

Короткие вызовы могут завершаться практически сразу. В результате пользователь слышит не рингтон, а замечает уже уведомление о пропущенном звонке.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала сравнил время уведомления с системным журналом звонков. Если номер там есть, это полезнее любых догадок: дальше уже можно проверить блокировку спама, режим тишины и длительность самого вызова».

Звонок мог быть заглушен

Режим «Не беспокоить», «Фокусирование» или другая настройка тишины способна убрать звук входящего вызова. После его завершения уведомление о пропущенном звонке при этом останется.

Также проверьте функции фильтрации неизвестных абонентов и защиты от спама. Возможности и названия таких настроек различаются на Android, iPhone и у разных производителей.

Проверьте мессенджеры

Уведомление о пропущенном звонке может прийти не от приложения «Телефон», а от мессенджера. Внешне такие сообщения иногда легко перепутать.

Зажмите уведомление на Android или откройте параметры уведомления на iPhone, чтобы увидеть, какое именно приложение его отправило.

Если странные пропущенные вызовы появляются регулярно с неизвестных номеров, не стоит автоматически перезванивать. Сначала проверьте журнал и информацию о номере. Если же уведомления появляются без соответствующих записей и постоянно повторяются, перезагрузите смартфон и проверьте обновления системы и приложения «Телефон».

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