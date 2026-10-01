«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова о влиянии российских спортсменов на мужское одиночное катание. Свою оценку она дала в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Ранее Шайдоров заявил, что возвращение россиян на международные соревнования не должно существенно изменить расстановку сил в мужском одиночном катании. Роднина, в свою очередь, обратила внимание на качество выступлений на олимпийском турнире.
По её мнению, общий технический уровень участников был примерно сопоставимым, поэтому результат во многом зависел от количества допущенных ошибок. Роднина также отметила, что один из явных лидеров соревнований не смог провести турнир стабильно.
При этом олимпийская чемпионка дала жёсткую оценку качеству прокатов, подчеркнув, что давно не видела настолько слабого мужского турнира на Олимпийских играх.
Начиная с сезона-2026/27 российские фигуристы получили возможность выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом.
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