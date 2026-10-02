Microsoft завершит поддержку обложек в Windows Media Player в 2026 году

Microsoft откажется от одной из давних функций Windows Media Player. Поддержку обложек — сменных визуальных оформлений проигрывателя — компания прекратит 10 ноября 2026 года, о чём пишет издание Windows Latest.

Такие обложки позволяли менять внешний вид плеера, в том числе форму окна и расположение элементов управления. Впервые они появились в Windows Media Player 7 в 2000 году: тогда Microsoft развивала программу, стремясь конкурировать с приложением Winamp. Оформление можно было выполнить в стилистике любимых музыкальных групп, фильмов и видеоигр.

Классическая версия Windows Media Player в Windows 11 сохранится. Отключение коснётся механизма установки обложек в версиях 24H2, 25H2 и 26H2, а пользователям Microsoft советует переходить на более современное приложение «Медиапроигрыватель».

Отдельно в конце сентября Google назвала сроки поддержки ChromeOS: она продлится до 2034 года с акцентом на новую систему Googlebook OS.