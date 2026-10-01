Смартфон перестал автоматически подключаться к машине: что проверить в Bluetooth перед новым сопряжением
ПроКазань
Раньше достаточно было сесть в автомобиль — телефон сам подключался к мультимедийной системе. Теперь Bluetooth включен, машина сохранена в списке устройств, но соединение приходится запускать вручную.
Удалять автомобиль из памяти смартфона и создавать пару заново стоит не сразу. Иногда автоматическому подключению мешает более простая причина.
Проверьте сохраненное устройство
Откройте настройки Bluetooth и найдите автомобиль среди ранее подключенных устройств. Нажмите на его название или значок настроек рядом с ним.
На Android здесь могут быть отдельные переключатели для звонков, мультимедиа и других функций. Их набор зависит от смартфона и автомобильной системы. Если нужный профиль отключен, соединение может работать не так, как раньше.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед удалением пары я бы выключил Bluetooth на телефоне секунд на 20, включил снова и перезапустил мультимедийную систему автомобиля. Если связь восстановилась, повторное сопряжение вообще не понадобится».
Машина может подключаться к другому телефону
Если автомобилем пользуются несколько человек, мультимедийная система способна первой соединиться с другим сохраненным смартфоном. Особенно часто это заметно, когда оба телефона одновременно находятся в салоне.
Проверьте список подключенных устройств на экране автомобиля и приоритет подключения, если такая настройка предусмотрена системой.
Перезагрузите оба устройства
Сбой Bluetooth иногда сохраняется до перезагрузки. Перезапустите смартфон, а мультимедийную систему автомобиля полностью выключите и включите согласно инструкции к машине.
После обновления телефона также стоит проверить, установлены ли свежие обновления системы. Иногда проблемы совместимости исправляются последующими версиями ПО.
Когда удалять старую пару
Если автомобиль отображается в списке, но соединение постоянно завершается ошибкой, тогда уже имеет смысл удалить сохраненное подключение с обеих сторон и выполнить сопряжение заново.
Не ограничивайтесь удалением машины только на телефоне: старую запись смартфона желательно убрать и из памяти автомобильной системы. После этого создайте новую пару и проверьте автоматическое подключение при следующем запуске автомобиля.
Если же машина перестала соединяться сразу с несколькими телефонами, искать причину стоит уже в ее мультимедийной системе, а не в конкретном смартфоне.
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