Технологии

Смартфон перестал автоматически подключаться к машине: что проверить в Bluetooth перед новым сопряжением

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал автоматически подключат...

ПроКазань

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Раньше достаточно было сесть в автомобиль — телефон сам подключался к мультимедийной системе. Теперь Bluetooth включен, машина сохранена в списке устройств, но соединение приходится запускать вручную.

Удалять автомобиль из памяти смартфона и создавать пару заново стоит не сразу. Иногда автоматическому подключению мешает более простая причина.

Проверьте сохраненное устройство

Откройте настройки Bluetooth и найдите автомобиль среди ранее подключенных устройств. Нажмите на его название или значок настроек рядом с ним.

На Android здесь могут быть отдельные переключатели для звонков, мультимедиа и других функций. Их набор зависит от смартфона и автомобильной системы. Если нужный профиль отключен, соединение может работать не так, как раньше.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед удалением пары я бы выключил Bluetooth на телефоне секунд на 20, включил снова и перезапустил мультимедийную систему автомобиля. Если связь восстановилась, повторное сопряжение вообще не понадобится».

Машина может подключаться к другому телефону

Если автомобилем пользуются несколько человек, мультимедийная система способна первой соединиться с другим сохраненным смартфоном. Особенно часто это заметно, когда оба телефона одновременно находятся в салоне.

Проверьте список подключенных устройств на экране автомобиля и приоритет подключения, если такая настройка предусмотрена системой.

Перезагрузите оба устройства

Сбой Bluetooth иногда сохраняется до перезагрузки. Перезапустите смартфон, а мультимедийную систему автомобиля полностью выключите и включите согласно инструкции к машине.

После обновления телефона также стоит проверить, установлены ли свежие обновления системы. Иногда проблемы совместимости исправляются последующими версиями ПО.

Когда удалять старую пару

Если автомобиль отображается в списке, но соединение постоянно завершается ошибкой, тогда уже имеет смысл удалить сохраненное подключение с обеих сторон и выполнить сопряжение заново.

Не ограничивайтесь удалением машины только на телефоне: старую запись смартфона желательно убрать и из памяти автомобильной системы. После этого создайте новую пару и проверьте автоматическое подключение при следующем запуске автомобиля.

Если же машина перестала соединяться сразу с несколькими телефонами, искать причину стоит уже в ее мультимедийной системе, а не в конкретном смартфоне.

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