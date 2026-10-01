Технологии

Телефон перестал отправлять SMS, а мессенджеры работают: где искать причину

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон не отправляет обычные SMS, хотя ...

ПроКазань

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Интернет на смартфоне работает, сообщения в мессенджерах уходят мгновенно, но обычное SMS зависает с отметкой об ошибке. Кажется странным: связь ведь явно есть.

На самом деле мессенджеры и SMS используют разные каналы. WhatsApp, Telegram и другие приложения передают сообщения через интернет, а отправка SMS зависит от мобильной сети, SIM-карты и услуг оператора.

Сначала попробуйте позвонить

Совершите обычный звонок с той же SIM-карты. Если он тоже не проходит, проблема уже не ограничивается SMS.

Поможет и простой тест: включите авиарежим примерно на полминуты, затем выключите его и дождитесь повторного подключения к мобильной сети. После этого попробуйте отправить короткое текстовое SMS еще раз.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы отправил обычное короткое сообщение без фотографии и других вложений на второй номер. Так проще отделить проблему именно с SMS от сбоев MMS и дополнительных функций приложения».

Проверьте нужную SIM-карту

На смартфоне с двумя SIM сообщение может пытаться отправиться не через тот номер. Проверьте, какая SIM выбрана для SMS, и повторите отправку.

Заодно убедитесь, что нужная SIM активна и на номере нет ограничений со стороны тарифа или оператора.

Не спешите менять скрытые параметры

На некоторых Android-смартфонах встречаются настройки SMS-центра, однако самостоятельно вводить найденный в интернете номер не стоит. Правильные параметры зависят от оператора.

Если обычные звонки работают, а SMS не отправляются ни на один номер, лучше уточнить у оператора состояние услуги и правильность настроек.

На iPhone также стоит учитывать разницу между SMS и iMessage: сообщения между устройствами Apple могут уходить через интернет, поэтому успешная отправка iMessage еще не доказывает, что обычные SMS работают.

Сбрасывать все сетевые настройки первым делом не нужно. Начните с авиарежима, тестового звонка, проверки SIM и короткого SMS. Если ошибка сохраняется на разных номерах, следующим шагом будет проверка услуги у оператора.

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