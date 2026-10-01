Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»
Американская компания Figure, выпускающая человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, избавилась от партии своих аппаратов нестандартным способом. Утилизацию провели в духе «Терминатора 2» и, как указано, по совету Шварценеггера.
Figure занимается производством человекоподобных роботов с ИИ, а подход к расставанию с партией железа оказался необычным.
Шварценеггер, чей совет лег в основу такого решения, традиционно пошутил про «Аста ла виста».
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