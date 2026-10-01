Технологии

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Американская компания Figure, выпускающая человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, избавилась от партии своих аппаратов нестандартным способом. Утилизацию провели в духе «Терминатора 2» и, как указано, по совету Шварценеггера.

Figure занимается производством человекоподобных роботов с ИИ, а подход к расставанию с партией железа оказался необычным.

Шварценеггер, чей совет лег в основу такого решения, традиционно пошутил про «Аста ла виста».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Не у нас

день назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

заказать обратный звонок тараканы круглосуточно

Не у нас

5 часов назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Гид по Казани

3 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

мелирование шатуш в Краснодаре

Не у нас

5 часов назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

день назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

5 часов назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone
Экономика
2 часа назад

Страховая пенсия по старости к концу 2027 года превысит 29,9 тыс. рублей

Материалы к проекту бюджета Соцфонда: средняя с...

Технологии

3 часа назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет

Технологии

3 часа назад

Смартфон сам включает Bluetooth после отключения: почему переключатель может срабатывать снова

Новости Татарстана

4 часа назад

Ушел из жизни Ринат Абдуллин, руководивший «Алтынбанком» с 2003 года

Не у нас

5 часов назад

Россиянам в Таиланде грозит лептоспироз после затопления Районга
В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭ...
Технологии
3 часа назад

В Китае заработала крупнейшая в мире морская ВЭС «Фаньши»

Не у нас

5 часов назад

Синоптик Макарова: Большинство регионов России ожидает аномально теплая зима

Не у нас

5 часов назад

В четырех странах Шенгена прошла отмена въезда по пятилетним паспортам РФ

Не у нас

5 часов назад

Кристина Резцова сообщила о призовых на Кубке России
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить