Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Американская компания Figure, выпускающая человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, избавилась от партии своих аппаратов нестандартным способом. Утилизацию провели в духе «Терминатора 2» и, как указано, по совету Шварценеггера.

Figure занимается производством человекоподобных роботов с ИИ, а подход к расставанию с партией железа оказался необычным.

Шварценеггер, чей совет лег в основу такого решения, традиционно пошутил про «Аста ла виста».