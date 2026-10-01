Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно
Около 12% новых случаев рака в мире связаны с инфекциями. В 2024 году на их долю пришлось примерно 2,3 млн онкологических диагнозов, следует из исследования Международного агентства по изучению рака, опубликованного в журнале The Lancet Oncology.
Авторы работы проанализировали глобальную статистику онкологических заболеваний и оценили вклад инфекционных возбудителей в развитие различных видов рака. Наибольшее число случаев оказалось связано с бактерией Helicobacter pylori — около 760 тыс., или 4% от всех новых онкологических заболеваний.
Почти такой же вклад приходится на вирус папилломы человека. С ним исследователи связали около 750 тыс. случаев рака, что также соответствует примерно 4% от общего числа.
Еще около 360 тыс. новых случаев пришлось на вирус гепатита B, 260 тыс. — на вирус Эпштейна — Барр и около 160 тыс. — на вирус гепатита C. В совокупности именно эти пять возбудителей формируют основную часть инфекционно обусловленных онкологических заболеваний.
Исследователи отмечают, что значительную долю таких случаев потенциально можно предотвратить. Для защиты от вируса папилломы человека и гепатита B существуют вакцины. Helicobacter pylori можно выявлять и лечить, а при гепатите C применяются противовирусные препараты.
Наиболее высокая нагрузка приходится на страны с низким и средним уровнем дохода — на них приходится около 77% всех связанных с инфекциями случаев рака. Самое большое абсолютное число зарегистрировано в Восточной Азии — около 990 тыс., или 42% от мирового показателя.
Авторы считают, что расширение вакцинации, диагностики и лечения инфекций может заметно снизить число подобных онкологических заболеваний. При этом сама по себе инфекция не означает неизбежного развития рака, а лишь повышает риск некоторых его видов.
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