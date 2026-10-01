Технологии

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google представила модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, рассчитанную на сложные задачи в программировании, финансах, юриспруденции и кибербезопасности. Показ прошел для узкого круга партнеров по кибербезопасности, передает Axios.

По данным Google, модель справляется с длительными задачами и превосходит GPT-6 Astra от OpenAI в ряде тестов. Сейчас Gemini 4 доступна лишь ограниченной группе доверенных защитников кибербезопасности в рамках добровольного предварительного тестирования, организованного правительством США.

Ожидается, что после дополнительных проверок доступ расширят, первыми его получат платные подписчики. Выпуск Gemini 4 состоялся почти через год после предыдущей флагманской версии Gemini 3. Задержку с выходом новых крупных моделей портал Axios ранее отчасти связывал с низким моральным духом сотрудников Google DeepMind, тогда как OpenAI и Anthropic продолжали активно развиваться, но столкнулись с проблемами безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала, что во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности, а в воскресенье приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. На прошлой неделе Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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