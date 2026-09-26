Технологии

Телефон постоянно теряет мобильную сеть в квартире: что проверить до звонка оператору

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон теряет мобильную сеть дома: как ...

ПроКазань

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На улице смартфон уверенно показывает несколько делений связи, а дома сеть внезапно пропадает или остается одна «палочка». Это еще не означает, что телефон сломан. Сигнал сотовой сети ослабевает внутри зданий, а на качество связи могут влиять стены, расположение квартиры и даже конкретная комната.

Перед обращением к оператору стоит провести несколько простых проверок.

Проверьте связь у окна и в разных комнатах

Пройдитесь по квартире и посмотрите, меняется ли уровень сигнала. Если у окна связь стабильная, а в глубине помещения исчезает, вероятная причина — слабое покрытие внутри здания.

При этом количество делений на экране дает лишь приблизительное представление о качестве сигнала. Важнее проверить, проходят ли звонки и работает ли мобильный интернет.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала вышел с телефоном на улицу или хотя бы в подъезд. Если там сеть сразу становится стабильной, это важная подсказка: проблема может быть не в смартфоне, а в прохождении сигнала внутри дома».

Включите и выключите авиарежим

Иногда смартфон неудачно удерживает соединение с сетью. Включение авиарежима на несколько секунд с последующим отключением заставляет устройство заново зарегистрироваться в мобильной сети.

Если проблема повторяется, перезагрузите смартфон. Также проверьте, установлены ли официальные обновления системы и настроек оператора, если устройство их предлагает.

Сравните с другим телефоном

Особенно полезен смартфон с SIM-картой того же оператора. Если два устройства теряют связь в одной и той же комнате, вероятнее проблема связана с покрытием.

Если же другой телефон рядом работает стабильно, стоит проверить SIM-карту и настройки проблемного устройства. Старую или поврежденную SIM-карту при необходимости можно заменить у оператора.

Не стоит без необходимости вручную менять неизвестные параметры мобильной сети или сбрасывать все настройки телефона. Если связь регулярно пропадает только дома, запишите, в каких комнатах и в какое время это происходит, — такая информация пригодится при обращении к оператору.

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