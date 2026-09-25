Аксессуары из коллекционного издания GTA 6 сравнили с прошлыми играми

Покупатели коллекционного издания GTA 6 The Goodtime State – Vice City Collection обнаружили, что часть предметов набора напоминает аксессуары из прошлых кампаний серии. Об этом пишет сайт RuTab.net: по его информации, некоторые вещи почти повторяют те, что использовались при продвижении предыдущих частей.

Например, брелок Vice City, по словам игроков, похож на появлявшийся ранее. Коллекционная ложка, как утверждают фанаты, почти идентична аксессуару из Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony — отличия в основном в цвете и логотипе. Рамка или зеркало из набора напоминает предмет, связанный с классической GTA: Vice City.

Один пользователь опубликовал сравнение, заявив, что зеркало взято из оригинальной Vice City, а ложка — из The Ballad of Gay Tony. Другой комментатор предположил, что у творческой команды закончились идеи. При этом сходство не обязательно означает рециклинг: Rockstar может сознательно отсылать к прошлым частям, используя коллекционные предметы как дань уважения многолетним фанатам.

Набор стоит около 400 евро (примерно 36 000 рублей), при этом сама игра в него не входит, а самым дорогим элементом должны стать фирменные солнцезащитные очки. Продажа коллекционного издания без игры для Rockstar не нова — так компания поступала при выпуске Red Dead Redemption 2.