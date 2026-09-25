Технологии

Днем интернет летает, а вечером еле грузит видео: как найти настоящую причину

Дима Кошкин Автор статьи
Почему интернет становится медленным именно веч...

ПроКазань

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Если днем сайты открываются мгновенно, а вечером видео начинает останавливаться на загрузке, менять роутер сразу не стоит. Причина может быть как внутри квартиры, так и за ее пределами.

Главная подсказка — проблема появляется примерно в одно и то же время. Найти источник можно несколькими проверками.

Сначала исключите домашнюю нагрузку

Вечером к Wi-Fi часто одновременно подключаются телевизор, смартфоны, ноутбуки и игровые приставки. Пока один человек смотрит фильм, другой может скачивать игру или загружать файлы в облако.

Отключать всю технику необязательно. Зайдите в настройки роутера и посмотрите список подключенных устройств, если модель позволяет это сделать. Проверьте также компьютеры и приставки на активные загрузки и обновления.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы измерил скорость днем и вечером в одном и том же месте на одном устройстве. Иначе легко принять плохой сигнал Wi-Fi в дальней комнате за вечернее падение скорости самого интернета».

Проверьте интернет рядом с роутером

Вечером проведите тест непосредственно возле роутера. Если там все работает нормально, а в другой комнате видео тормозит, вероятнее проблема с Wi-Fi.

В многоквартирном доме вечером становится активнее и множество соседних беспроводных сетей. Они могут создавать помехи друг другу, особенно в диапазоне 2,4 ГГц.

Если роутер и смартфон поддерживают 5 ГГц, можно сравнить работу двух диапазонов. У 5 ГГц обычно выше потенциальная скорость и меньше помех, но сигнал хуже проходит через стены.

Когда стоит проверить провайдера

Полезный тест — подключить компьютер к роутеру кабелем, если такая возможность есть. Если вечером низкая скорость наблюдается и по кабелю, дело уже не только в качестве Wi-Fi.

Повторите измерения в разное время и сохраните результаты. Если падение регулярно происходит вечером на нескольких устройствах, в том числе при проводном подключении, с этими данными уже имеет смысл обращаться к провайдеру.

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