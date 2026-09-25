Священник рассказал, когда на могиле самоубийц можно ставить крест

Православная церковь традиционно устанавливает особые правила для погребения людей, которые сами лишили себя жизни. Это связано с тем, что самоубийство рассматривается как тяжкий грех, совершенный человеком без возможности последующего покаяния.

Однако обстоятельства произошедшего могут играть важную роль. Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru обратил внимание на случаи, когда человек страдал психическим заболеванием.

Если заболевание подтверждено и умерший был верующим, церковные каноны позволяют иначе рассматривать вопрос об установке креста на месте его захоронения.

Само наличие таких канонических ограничений при этом не означает, что родственникам на государственном уровне запрещается поставить крест. Священнослужитель подчеркнул различие между церковными нормами и правилами светского государства.