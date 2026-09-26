Экономика

Бензин и премиальный дизель на Украине подорожали до 102,9 гривны за литр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На АЗС WOG и ОККО бензин и премиальный дизель п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На заправках сетей WOG и ОККО литр бензина и премиального дизельного топлива с присадками теперь стоит 102,9 гривны. Это почти 103 гривны, или 195 рублей, за литр, и такой ценник стал новым историческим максимумом. Данные приводит портал "Новости.Live".

Предыдущий рекорд продержался всего десять дней: в середине сентября украинские СМИ сообщали о росте стоимости бензина и дизеля до 100 гривен за литр, что соответствует 189 рублям. После этого цены продолжили увеличиваться на фоне колебаний курса национальной валюты.

Скачок стоимости топлива эксперты связывают с комплексом причин. Помимо общего удорожания нефтепродуктов на мировых рынках, на цену давит сложная логистика поставок. Ранее представители топливной отрасли заявляли о росте объемов приобретения горючего населением на 40-70% из-за опасений дефицита.

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