Ноутбук шумит как пылесос и обжигает колени: что с ним происходит и когда пора вмешаться
ПроКазань
Вентилятор ноутбука может заметно шуметь во время игры, видеомонтажа или другой тяжелой задачи. Но если корпус становится горячим при обычной работе в браузере, а кулер почти не замолкает, стоит выяснить причину.
Сильный шум обычно означает, что система охлаждения пытается быстрее отвести тепло. Важно понять, откуда оно берется.
Проверьте нагрузку
В Windows откройте «Диспетчер задач», а в macOS — «Мониторинг системы» и посмотрите, какие процессы нагружают процессор. Причиной может оказаться браузер с десятками вкладок, обновление, синхронизация файлов или зависшая программа.
Если высокая нагрузка исчезла, а вместе с ней стих вентилятор, с охлаждением может быть все в порядке.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я сначала закрываю тяжелые программы и оставляю ноутбук на несколько минут без нагрузки. Если он постепенно остывает и становится тише, причина часто именно в работающем софте».
Не ставьте ноутбук на одеяло
У многих моделей вентиляционные отверстия расположены снизу. На коленях, кровати или мягком диване их легко частично перекрыть. Воздуха становится меньше, температура повышается, а вентилятор начинает работать быстрее.
Для проверки поставьте ноутбук на твердую ровную поверхность и сравните его поведение.
Если устройство старое и со временем стало нагреваться сильнее при тех же задачах, возможная причина — пыль внутри системы охлаждения. Самостоятельно разбирать ноутбук без опыта необязательно: у разных моделей сильно отличается конструкция.
Когда шум уже нельзя игнорировать
Поводом для диагностики становятся внезапные выключения, зависания, сильное падение производительности при нагреве и вентилятор, который постоянно работает на высоких оборотах даже без серьезной нагрузки.
Если корпус начал деформироваться или приподнялся тачпад, это может указывать на вздутие аккумулятора. Такой ноутбук лучше прекратить использовать и показать специалисту.
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