Counterpoint: поставки бюджетных смартфонов могут упасть на 40% к 2030 году

Поставки недорогих смартфонов к 2030 году способны сократиться на 230 миллионов штук, то есть на 40%. Такой прогноз приводится в отчёте Counterpoint Research.

Причина — растущие затраты на производство. Кризис на рынке памяти напрямую поднимает себестоимость доступных аппаратов: во втором квартале 2026 года цены на память оказались примерно втрое выше уровня четвёртого квартала 2025 года. Выпуск LPDDR4, которая используется в недорогих и популярных моделях, в 2026 году может сократиться более чем на 40%.

Спад затронет рынок в целом. Мировые поставки всех типов смартфонов в 2026 году, по прогнозам, снизятся на 13,9% и составят 1,08 миллиарда устройств — минимум за последние 13 лет. Восстановление аналитики ожидают к 2028 году, но объёмы поставок дешёвых аппаратов не вернутся к прежним значениям даже к концу десятилетия.

К бюджетным относят устройства стоимостью не более 200 долларов, что эквивалентно примерно 17 тысячам рублей. Об этом пишет издание RuNews. В конце августа специалисты агентства IDC также заявляли, что эра дешёвых смартфонов фактически завершилась, а мировой рынок стабилизируется лишь к 2028 году.