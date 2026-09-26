Windows Latest: Windows 11 сбоит чаще Windows 10 из-за частых изменений
Исследование издания Windows Latest показало, что Windows 11 сталкивается с большим числом ошибок, чем Windows 10. Причиной авторы называют постоянные изменения в актуальной операционной системе.
Крупных сбоев у обеих версий журналисты насчитали разное количество: у Windows 11 их заметно больше. В сентябре пользователи жаловались на проблемы с удаленным рабочим столом, USB-аудио, WSL, «Историей файлов» и «Проводником», а также на нестабильную работу видеокарт AMD. Январское обновление приводило к черному экрану, а в марте нарушилась авторизация через учетную запись Microsoft в Teams.
По мнению авторов, дело в том, что Windows 11 чаще получает новые функции и меняется, поэтому проблемы в ней находят чаще. Пример — сентябрьское обновление: оно исправило 723 уязвимости, но одновременно добавило новые возможности интерфейса. О выводах исследования сообщает «Лента.ру».
У Windows 10 сбои тоже случались, но реже. Тем, кто предпочитает более стабильную систему, журналисты посоветовали оставаться на Windows 10.
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