Тренажер «Амбидекстр» для игры двумя мышками победил на «Нейроиграх»

Компьютерный тренажер «Амбидекстр» создала московская команда «Свои игры». Игрок управляет происходящим на экране сразу двумя мышками, а проект стал победителем очного этапа «Нейроигр».

Программа распознает оба устройства и позволяет отдельно настроить чувствительность каждой мыши, после чего обе руки должны одновременно реагировать на игровые события. В одном из сценариев пользователь получает костюм, похожий на броню Железного человека, и летит с Земли на Луну, уворачиваясь от птиц, самолетов, МКС и космического мусора, а в финале устанавливает на спутнике флаг. Скорость и точность каждого клика попадают в статистику, и после раунда можно посмотреть результаты и понять, какие параметры стоит улучшить.

Корреспондент «Известий» одним из первых протестировал игру. Создатель тренажера Алексей Дорошев называет его проектом, развивающим оба полушария мозга, однако заявления о пользе для координации и когнитивных способностей остаются позицией разработчиков: независимых медицинских или нейробиологических исследований редакции не предоставили. Направление нейроигр перспективным считает гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин — по его словам, такие проекты могут применяться в образовании, корпоративном обучении и реабилитации.

Планы команды — расширить аудиторию за счет детей и подростков и добавить соревнования, где игроки будут сравнивать результаты и следить за собственной динамикой. Образовательные и реабилитационные сценарии тоже рассматриваются, но для них разработчикам предстоит подтвердить измеримый эффект механики; сам прототип собрали за восемь часов с помощью искусственного интеллекта, который помог с кодом, контентом и визуальными материалами. Эксперт по играм Александр Семенов напоминает, что за такой срок создается лишь прототип, до уровня MVP игру не довести, а авторам еще нужно проработать графику и остальные аспекты, — пока «Амбидекстр» остается прототипом, созданным менее чем за день.