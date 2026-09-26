Тренажер «Амбидекстр» для игры двумя мышками победил на «Нейроиграх»
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Компьютерный тренажер «Амбидекстр» создала московская команда «Свои игры». Игрок управляет происходящим на экране сразу двумя мышками, а проект стал победителем очного этапа «Нейроигр».
Программа распознает оба устройства и позволяет отдельно настроить чувствительность каждой мыши, после чего обе руки должны одновременно реагировать на игровые события. В одном из сценариев пользователь получает костюм, похожий на броню Железного человека, и летит с Земли на Луну, уворачиваясь от птиц, самолетов, МКС и космического мусора, а в финале устанавливает на спутнике флаг. Скорость и точность каждого клика попадают в статистику, и после раунда можно посмотреть результаты и понять, какие параметры стоит улучшить.
Корреспондент «Известий» одним из первых протестировал игру. Создатель тренажера Алексей Дорошев называет его проектом, развивающим оба полушария мозга, однако заявления о пользе для координации и когнитивных способностей остаются позицией разработчиков: независимых медицинских или нейробиологических исследований редакции не предоставили. Направление нейроигр перспективным считает гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин — по его словам, такие проекты могут применяться в образовании, корпоративном обучении и реабилитации.
Планы команды — расширить аудиторию за счет детей и подростков и добавить соревнования, где игроки будут сравнивать результаты и следить за собственной динамикой. Образовательные и реабилитационные сценарии тоже рассматриваются, но для них разработчикам предстоит подтвердить измеримый эффект механики; сам прототип собрали за восемь часов с помощью искусственного интеллекта, который помог с кодом, контентом и визуальными материалами. Эксперт по играм Александр Семенов напоминает, что за такой срок создается лишь прототип, до уровня MVP игру не довести, а авторам еще нужно проработать графику и остальные аспекты, — пока «Амбидекстр» остается прототипом, созданным менее чем за день.
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