Зумеры постепенно занимают офисы, получают первые серьезные должности и начинают выбирать вещи уже под себя. Удобство для них быстро становится базовым требованием: если работать, то в нормальных условиях, если путешествовать, то без лишней суеты, если покупать машину, то такую, в которой приятно проводить время каждый день.

Эти ожидания хорошо видны и в исследованиях. По данным глобального опроса Deloitte 2025 года, в котором приняли участие более 23 тысяч представителей поколений Z и миллениалов из 44 стран, молодые сотрудники все чаще связывают качество жизни с балансом между работой, доходом и личным благополучием. При этом 57% зумеров уже используют генеративный искусственный интеллект в повседневной работе. Они быстро привыкают к удобным цифровым инструментам и примерно так же начинают смотреть на вещи вокруг себя.

В редакции ProKazan зумеров тоже хватает. Кто-то уже получил права, кто-то присматривается к первой машине, а кто-то просто устал зависеть от такси. Поэтому мы решили посмотреть, какой автомобиль подойдет молодому человеку с обычным городским графиком: офис, встречи, дела после работы и поездки на выходных.

За примером отправились в «КАН АВТО» и посмотрели OMODA C5. Проверили, насколько удобно он устроен для тех, у кого машина легко превращается в продолжение офиса.

Когда между офисом и встречей есть двадцать минут, салон быстро становится рабочим пространством

У офисного сотрудника машина редко живет по сценарию «дом — работа — дом». В течение дня между этими точками появляются встречи, кофе навынос, документы, ноутбук, зарядки и несколько вещей, которые почему то всегда должны быть под рукой. И именно в такие моменты начинаешь замечать, насколько удобно организовано пространство вокруг водительского места.

В OMODA C5 селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. За счет этого центральный тоннель освободился от массивного рычага, а на нем разместили площадки для смартфонов, подстаканники и несколько наиболее востребованных кнопок. Одна из площадок поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт с активным охлаждением.

Для рабочего дня решение вполне понятное. Приехал на встречу раньше, припарковался, убрал телефон на зарядку, достал ноутбук или документы и спокойно закончил то, что не успел в офисе. Сам производитель не называет центральный тоннель специальным столиком для ноутбука, поэтому превращать его в полноценный письменный стол мы бы не стали. Но свободного пространства вокруг водителя стало заметно больше.

В «КАН АВТО» при знакомстве с C5 как раз стоит проверять такие вещи не по фотографиям. Поставить свой телефон на зарядку, сесть с привычной рабочей сумкой, посмотреть, куда убрать ключи и мелочи. Пять минут такого теста иногда говорят об эргономике больше, чем длинный список опций.

В старом C5 экраны стояли рядом, теперь каждый отвечает за свое

Если поставить рядом прошлый и новый OMODA C5, разницу в подходе к мультимедиа видно сразу. Раньше перед водителем находилась единая панель из двух экранов диагональю по 10,25 дюйма. В новом поколении их разделили: перед водителем оставили компактную цифровую приборную панель до 8,8 дюйма, а в центре появился отдельный экран мультимедиа диагональю 15,6 дюйма.

За работу системы отвечает восьмиядерный Snapdragon 8155. Есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление и возможность настроить расположение нужных функций на центральном экране. Для человека, который весь день живет между рабочими чатами, навигатором и звонками, логика знакомая: смартфон подключился без провода, маршрут появился на большом дисплее, телефон в это время лежит на зарядке.

При этом идеализировать новую компоновку не стоит. Физических кнопок стало меньше, а часть управления климатом переехала на экран. Несколько часто используемых клавиш оставили на центральном тоннеле, а в нижней части мультимедиа есть постоянная сенсорная строка для быстрого доступа к климату, обогревам и громкости. К такому управлению лучше привыкнуть до покупки.

Поэтому в «КАН АВТО» мы бы проверяли мультимедиа на самом обычном сценарии: подключить свой смартфон, построить маршрут до офиса, изменить температуру, включить музыку и попробовать голосовую команду. Если нужные действия находятся без долгих поисков по меню, значит система действительно подходит под ежедневный ритм.

Восемь часов в офисе заканчиваются, а день еще нет

После работы редко получается сразу поехать домой. Один заезжает в спортзал, второй встречается с друзьями, третий едет за покупками, а кому то еще нужно добраться на другой конец Казани. Поэтому вечером начинаешь ценить уже не количество экранов, а кресло, тишину и нормальную температуру в салоне.

В OMODA C5 изменили передние сиденья: производитель заявляет удлиненную подушку и развитую боковую поддержку. В старших комплектациях предусмотрена вентиляция передних кресел, а двухзонный климат позволяет водителю и пассажиру отдельно настраивать температуру. Для российского рынка также доступен набор обогревов.

Отдельно в OMODA поработали над акустическим комфортом. Для C5 заявлена оптимизация 65 точек шумоизоляции, а в старших версиях используются многослойные передние боковые стекла. Здесь уже особенно важно не верить формулировкам из буклета на слово, а слушать машину самому. Производитель говорит о снижении внешних шумов, но восприятие тишины у каждого свое.

Именно поэтому специалисты «КАН АВТО» предлагают тест драйв, а для офисного сотрудника логичный маршрут совсем не обязательно искать где то за городом. Достаточно проехать привычный кусок Казани с пробкой, светофорами и неровным асфальтом. После рабочего дня гораздо легче понять, удобно ли сидеть, раздражает ли шум и хочется ли провести за рулем еще сорок минут.

Машину все равно выбирают глазами, особенно если парковать ее у офиса каждый день

Технологиями можно долго объяснять рациональную сторону покупки, но первая встреча с автомобилем обычно происходит гораздо быстрее. Молодой владелец видит машину на парковке, представляет ее возле дома или офиса и только после этого начинает читать про двигатель и коробку.

У OMODA C5 внешность изменилась довольно заметно. Кроссовер получил более узкую переднюю оптику, переработанную переднюю часть и оформление в стилистике старшего C7. При этом сам автомобиль вырос в длину до 4545 миллиметров, сохранив характерный силуэт с покатой линией крыши.

Внутри подход похожий. Вместо прежней панели с двумя одинаковыми экранами теперь большой центральный дисплей, компактная приборка, двухуровневая передняя панель и освобожденный от селектора центральный тоннель. То есть изменения здесь касаются не только картинки. Новая компоновка напрямую влияет на то, чем водитель пользуется каждый день.

В «КАН АВТО» в такой ситуации есть смысл сравнить машины именно вживую. Сесть в C5, настроить кресло и зеркала, подключить телефон, пройтись по меню и посмотреть на автомобиль со стороны. Для машины, которая пять дней в неделю будет встречать владельца утром у дома и вечером у офиса, ощущение «мне здесь удобно» оказывается не менее важным, чем цифры в характеристиках.

В итоге OMODA C5 хорошо попадает в ритм человека, у которого работа давно не заканчивается за дверью офиса. Здесь нашлось место и технологиям, к которым быстро привыкаешь, и продуманному салону, и решениям, которые начинаешь ценить именно в обычной городской жизни.

Но экран, кресло и расположение тех же кнопок лучше один раз проверить самому, чем долго изучать по фотографиям.

Кстати, в сентябре стоимость OMODA C5 в КАН АВТО стартует от 2 099 000р* Познакомиться с C5 и пройти тест драйв можно в дилерских центрах «КАН АВТО» в Казани: ул. Габдуллы Тукая, 115, корп. 3

Оренбургский тракт, 209 Актуальные комплектации, условия покупки и подробная информация доступны на официальном сайте «КАН АВТО».

*Цена на новый OMODA C5 комплектации Актив 2026 года с выгодой 50 000р за трейд-ин, 250 000р за кредит. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026г. Подробности уточняйте в ДЦ OMODA КАН АВТО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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