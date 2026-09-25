Технологии

Телефон неделями просит установить обновление: что будет, если постоянно нажимать «позже»

Дима Кошкин Автор статьи
Что произойдет, если постоянно откладывать обно...

ПроКазань

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Уведомление об обновлении легко откладывать неделями: смартфон работает, приложения открываются, а устанавливать новую версию системы прямо сейчас не хочется. От одного нажатия «позже» ничего критического обычно не произойдет, но постоянно игнорировать обновления тоже не лучшая привычка.

Вместе с новыми функциями производители выпускают исправления ошибок и обновления безопасности. Именно поэтому сначала стоит разобраться, что предлагает установить телефон.

Старые ошибки останутся

Если обновление исправляет сбой Wi-Fi, повышенный расход батареи или другую системную ошибку, без установки исправления проблема может сохраниться.

Важнее обновления безопасности. Они закрывают обнаруженные уязвимости системы. Чем дольше смартфон остается без актуальных исправлений, тем дольше эти проблемы остаются неисправленными на самом устройстве.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я не устанавливаю крупное обновление за пять минут до выхода из дома. Лучше выбрать время, когда телефон можно оставить на зарядке, а перед большой новой версией системы проверить резервную копию важных данных».

Приложения тоже могут потребовать новую систему

Сразу после отказа от обновления любимые программы обычно не перестают работать. Но со временем разработчики приложений прекращают поддержку старых версий Android и iOS.

В результате новая версия приложения однажды может потребовать более свежую операционную систему. Насколько быстро это произойдет, зависит от конкретного смартфона и программы.

Перед установкой стоит подготовиться

Проверьте свободное место, заряд аккумулятора и наличие резервной копии важных данных. Для крупных обновлений лучше использовать стабильное подключение к интернету и не прерывать установку.

Если телефон предлагает официальное обновление, бесконечно откладывать его без причины не стоит. При этом старый смартфон может уже не получать новые версии системы — тогда стоит проверить, выпускает ли производитель для конкретной модели хотя бы актуальные исправления безопасности.

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