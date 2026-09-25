Bluetooth на телефоне не выключается сутками: сколько заряда он на самом деле съедает

Bluetooth многие вообще не выключают: утром смартфон соединяется с наушниками, днем — с часами, вечером — с автомобильной системой или колонкой. Из-за этого кажется, что беспроводной модуль постоянно расходует батарею и сокращает время работы телефона.

На практике сам факт включенного Bluetooth еще не означает серьезного расхода. Гораздо важнее, что именно делает смартфон в этот момент.

Когда Bluetooth почти не мешает батарее

Если Bluetooth включен, но активной передачи данных нет, его энергопотребление обычно невелико. Поэтому постоянное ручное отключение функции после использования наушников вряд ли заметно изменит автономность современного смартфона.

Другое дело — активное соединение. Передача музыки на наушники, постоянная синхронизация с часами или работа другого Bluetooth-устройства требуют энергии.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон стал быстро разряжаться, я бы не начинал с Bluetooth. Сначала стоит открыть статистику батареи: экран, мобильная связь или конкретное приложение часто оказываются куда более заметными потребителями».

Расход может создавать не сам Bluetooth

Умные часы и фитнес-браслеты обычно работают вместе с отдельными приложениями. Такие программы могут синхронизировать данные, получать уведомления, обращаться к геолокации и выполнять другие задачи в фоне.

На Android стоит открыть раздел использования аккумулятора и посмотреть расход по приложениям. Его название зависит от производителя телефона. На iPhone статистика доступна в разделе «Аккумулятор».

Если приложение подключенного гаджета неожиданно оказалось среди главных потребителей энергии, разбираться нужно уже с его настройками и фоновой активностью.

Стоит ли постоянно выключать Bluetooth

Если заряд заканчивается и нужно максимально продлить оставшееся время работы, отключение ненужных функций имеет смысл. Но при обычном использовании держать Bluetooth выключенным исключительно ради экономии батареи необязательно.

Если смартфон начал терять много заряда даже в режиме ожидания, лучше проверить статистику аккумулятора, фоновые приложения и качество мобильного сигнала. При сильном нагреве без нагрузки, внезапных выключениях или деформации корпуса причина может быть аппаратной — тогда потребуется диагностика.

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