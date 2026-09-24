Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать

Старые могильные кресты иногда оставляют за надгробиями или относят к кладбищенским мусорным контейнерам. Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов объяснил aif.ru, почему подобная практика нежелательна.

Крест для христианина является религиозным символом, поэтому относиться к нему как к обычному куску дерева не следует. Это касается и случаев, когда крест уже поврежден, сгнил или больше не нужен из-за установки постоянного памятника.

Священник напомнил о существовавшем ранее способе обращения с такими предметами. Деревянный крест, который уже нельзя было использовать, аккуратно распиливали, а затем сжигали в церковной печи.

Поступить аналогичным образом можно и в современных условиях. При необходимости остатки деревянного креста разрешается сжечь самостоятельно.

При этом важно отделять такое сжигание от обычного хозяйственного использования древесины. Максим Портнов не рекомендует превращать части креста в дрова для отопления или использовать получившийся огонь для приготовления пищи.

Таким образом, если крест сняли после установки памятника либо он упал и окончательно пришел в негодность, деревянные части можно отдельно сжечь с уважительным отношением к их первоначальному назначению.