Не у нас

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать

Служба новостей Автор статьи
Оставшийся после установки памятника крест треб...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Старые могильные кресты иногда оставляют за надгробиями или относят к кладбищенским мусорным контейнерам. Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов объяснил aif.ru, почему подобная практика нежелательна.

Крест для христианина является религиозным символом, поэтому относиться к нему как к обычному куску дерева не следует. Это касается и случаев, когда крест уже поврежден, сгнил или больше не нужен из-за установки постоянного памятника.

Священник напомнил о существовавшем ранее способе обращения с такими предметами. Деревянный крест, который уже нельзя было использовать, аккуратно распиливали, а затем сжигали в церковной печи.

Поступить аналогичным образом можно и в современных условиях. При необходимости остатки деревянного креста разрешается сжечь самостоятельно.

При этом важно отделять такое сжигание от обычного хозяйственного использования древесины. Максим Портнов не рекомендует превращать части креста в дрова для отопления или использовать получившийся огонь для приготовления пищи.

Таким образом, если крест сняли после установки памятника либо он упал и окончательно пришел в негодность, деревянные части можно отдельно сжечь с уважительным отношением к их первоначальному назначению.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

19 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

6 часов назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

уничтожение тараканов щелково

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Полезное

3 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

сколько стоит собрать кухню в Москве

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Не у нас

10 часов назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно
Экономика
час назад

Индексация тарифов ЖКХ с июля 2027 года прогнозируется в 11%

В макропрогнозе Минэкономразвития указана индек...

Новости Казани

7 минут назад

Соглашение о туристическом сотрудничестве с городами ЮНЕСКО подписала Казань

Гид по Казани

день назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

26 минут назад

«Алиса AI Про» от Yandex научилась собирать команды ИИ-агентов

Технологии

58 минут назад

Microsoft представила Surface Mouse с тактильной отдачей за $79,99
В РАН предложили использовать избыток атомной г...
Технологии
2 часа назад

В РАН предложили использовать избыток атомной генерации для тепла и водорода

Новости Казани

час назад

Метшин анонсировал создание фонда КМЮФ в поддержку детей

Технологии

час назад

Nintendo взыскала $4,5 млн с продавца пиратских игр для Switch

Технологии

час назад

Wi-Fi дома еле ловит, хотя в других местах все отлично: телефон может быть ни при чем
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой