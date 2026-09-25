ФМБА разработало систему электростимуляции для восстановления ходьбы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало систему многоканальной электростимуляции для людей с травмами позвоночника и повреждениями спинного мозга. Сейчас устройство проходит апробацию, в которой участвуют первые пациенты, пишет ТАСС.

Методика нацелена на восстановление двигательных функций. На начальном этапе электростимуляция помогает вертикализировать пациента и формировать навязываемый шаг, а затем предполагается постепенно возвращать возможность самостоятельного движения.

О разработке сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в рамках форума «Надежда на технологии». Регистрацию системы в России планируют провести в конце 2029 года.

Ранее генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов рассказал, что в России планируют серийно производить роботизированный комплекс для лечения опухолей головного мозга с помощью фокусированного ультразвука.