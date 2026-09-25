Технологии

ФМБА разработало систему электростимуляции для восстановления ходьбы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало систему многоканальной электростимуляции для людей с травмами позвоночника и повреждениями спинного мозга. Сейчас устройство проходит апробацию, в которой участвуют первые пациенты, пишет ТАСС.

Методика нацелена на восстановление двигательных функций. На начальном этапе электростимуляция помогает вертикализировать пациента и формировать навязываемый шаг, а затем предполагается постепенно возвращать возможность самостоятельного движения.

О разработке сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в рамках форума «Надежда на технологии». Регистрацию системы в России планируют провести в конце 2029 года.

Ранее генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов рассказал, что в России планируют серийно производить роботизированный комплекс для лечения опухолей головного мозга с помощью фокусированного ультразвука.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

день назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

у тараканов есть зубы

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Интересное в Казани

2 дня назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

ремонт подсветки телевизора цена в Самаре

Технологии

день назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

8 часов назад

Телефон неделями просит установить обновление: что будет, если постоянно нажимать «позже»

Не у нас

день назад

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ

Не у нас

день назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Экономика
час назад

НДФЛ с подаренной квартиры: кто освобожден и что изменит бюджетный проект

Разбираем, когда при дарении квартиры нужно пла...

Не у нас

39 минут назад

Священник рассказал, когда на могиле самоубийц можно ставить крест

Интересное в Казани

10 часов назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

Технологии

час назад

YouTube представила ИИ-поиск музыки Ask Music и гид по подкастам

Технологии

2 часа назад

Google Pixel Watch получили Health Guardian с оценкой риска гипертонии
Counterpoint: поставки бюджетных смартфонов мог...
Технологии
5 часов назад

Counterpoint: поставки бюджетных смартфонов могут упасть на 40% к 2030 году

Не у нас

2 часа назад

Можно ли устраивать застолье на кладбище: ответ иеромонаха

Технологии

2 часа назад

Раньше телефон заряжался за час, а теперь лежит у розетки вечность: 5 причин такой перемены

Технологии

3 часа назад

Figure показала Helix 2.5: робот справляется с бытом в незнакомых домах
Полезное
4 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года