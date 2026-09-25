Технологии

YouTube представила ИИ-поиск музыки Ask Music и гид по подкастам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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YouTube представила два инструмента на базе искусственного интеллекта: Ask Music для поиска музыки и Your Podcast Lineup для подбора подкастов. Обе функции в ближайшее время станут доступны подписчикам YouTube Music и YouTube Premium по всему миру. О нововведениях компания рассказала на мероприятии Made On YouTube, а подробности опубликовал сайт TechCrunch.

Ask Music работает непосредственно в приложении YouTube Music. Пользователь описывает желаемое прослушивание обычными словами, не вводя названия отдельных композиций или артистов, а система опирается на каталог более чем из 300 млн песен — официальные записи, ремиксы, концертные выступления, каверы и диджейские сеты. С его помощью можно составлять индивидуальные очереди воспроизведения и задавать вопросы об исполнителях и создании композиций: сервис способен подобрать подборку из песен, вдохновивших конкретный трек, или рассказать, кто сыграл на бас-гитаре в определённой записи, а также помочь узнать больше об истории музыки и мотивах артистов.

Вторая новинка — Your Podcast Lineup, персональный аудиогид для поиска подкастов. Еженедельно он будет появляться на странице подкастов в YouTube Music и в коротком голосовом обзоре представлять рекомендованные шоу: искусственный интеллект объяснит, почему конкретные программы могут заинтересовать слушателя, после чего предложит подходящие выпуски. Функция рассчитана на ситуацию, когда пользователю сложно ориентироваться среди большого числа подкастов и успевать следить даже за уже знакомыми передачами.

YouTube тем самым продолжает расширять применение искусственного интеллекта в своих сервисах: в прошлом году YouTube Music уже тестировала виртуальных музыкальных ведущих, которые рассказывали истории, делились фанатскими фактами и комментировали прослушиваемые композиции. Похожее направление ранее выбрала Spotify: её инструмент на основе искусственного интеллекта создаёт подкаст-выпуски с учётом интересов пользователей и их запросов.

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