Эрмитаж привезет в Казань более 350 экспонатов эпохи Николая II

В Казанском кремле готовится к открытию историческая выставка «Николай II: семья и престол». Для нее Государственный Эрмитаж отправит из Санкт-Петербурга более 350 предметов. Ценный груз поедет под усиленной охраной с вооруженным сопровождением. О подготовке проекта сообщается в документации опубликованного тендера.

На логистику, упаковку и страхование музейных ценностей заложено свыше 8 млн рублей. Согласно тендерным документам, перевозка пройдет двумя специализированными фургонами, один из которых с прицепом. Маршрут проложат от здания Эрмитажа на Дворцовой набережной до выставочных залов Казанского кремля. На транспортировку с вооруженным сопровождением выделено почти 3,45 млн рублей.

Еще около 3,45 млн рублей направят на изготовление защитной тары для артефактов. Профессиональная упаковка силами сотрудников петербургского музея обойдется примерно в 814 тыс. рублей. Контракт на страхование будущей выставки на сумму 482,7 тыс. рублей по итогам закупки получила компания «СОГАЗ». Это почти вдвое меньше изначально запланированного бюджета.

Экспозиция обещает погрузить посетителей в быт и эпоху последней императорской династии. В Казань привезут личные вещи Николая II и Александры Федоровны, парадные мундиры и платья, игрушки цесаревича Алексея и великих княжон, а также предметы интерьера с императорских яхт и из Зимнего дворца. Отдельный интерес вызовут ювелирные изделия дома Фаберже и подлинные костюмы со знаменитого бала 1903 года.