Закрыли ноутбук вечером, а утром батарея почти пустая: куда исчезает заряд за ночь

Закрытая крышка еще не означает, что ноутбук полностью выключился. Чаще всего устройство переходит в спящий режим: экран гаснет, энергопотребление снижается, но часть системы продолжает работать.

Небольшая потеря заряда за несколько часов возможна. Но если вечером было 80%, а утром осталось 20–30%, стоит проверить настройки и поведение самого ноутбука.

Убедитесь, что происходит при закрытии крышки

В Windows действие при закрытии крышки можно изменить в параметрах электропитания. Ноутбук может переходить в сон, гибернацию или вообще продолжать работать — доступные варианты зависят от устройства и настроек.

На Mac режим сна также не равен полному выключению: некоторые фоновые функции могут периодически активироваться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — перед сном запомнить процент заряда и полностью выключить ноутбук через меню системы. Если утром батарея почти не разрядилась, искать причину стоит именно в режиме сна и фоновой работе».

Ноутбук может просыпаться ночью

В режиме сна система иногда активируется для выполнения фоновых задач. На расход могут влиять обновления, сетевые функции, подключенные устройства и особенности управления питанием конкретной модели.

Особенно легко заметить проблему, если утром ноутбук оказывается теплым, хотя всю ночь лежал закрытым. Это признак того, что он мог какое-то время работать.

Что делать перед долгим перерывом

Если ноутбук не понадобится до следующего дня и сон заметно расходует батарею, можно использовать гибернацию, если она доступна, или полностью выключать устройство. При гибернации текущее состояние сохраняется на накопитель, после чего энергопотребление значительно снижается.

Если батарея быстро теряет заряд даже у полностью выключенного ноутбука, стоит проверить ее состояние. На старом устройстве причиной может быть износ аккумулятора. Быстрая разрядка вместе с деформацией корпуса или вздутием батареи — повод прекратить использование и обратиться в сервис.

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