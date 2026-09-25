Технологии

Закрыли ноутбук вечером, а утром батарея почти пустая: куда исчезает заряд за ночь

Дима Кошкин Автор статьи
Почему ноутбук разряжается за ночь с закрытой к...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Закрытая крышка еще не означает, что ноутбук полностью выключился. Чаще всего устройство переходит в спящий режим: экран гаснет, энергопотребление снижается, но часть системы продолжает работать.

Небольшая потеря заряда за несколько часов возможна. Но если вечером было 80%, а утром осталось 20–30%, стоит проверить настройки и поведение самого ноутбука.

Убедитесь, что происходит при закрытии крышки

В Windows действие при закрытии крышки можно изменить в параметрах электропитания. Ноутбук может переходить в сон, гибернацию или вообще продолжать работать — доступные варианты зависят от устройства и настроек.

На Mac режим сна также не равен полному выключению: некоторые фоновые функции могут периодически активироваться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — перед сном запомнить процент заряда и полностью выключить ноутбук через меню системы. Если утром батарея почти не разрядилась, искать причину стоит именно в режиме сна и фоновой работе».

Ноутбук может просыпаться ночью

В режиме сна система иногда активируется для выполнения фоновых задач. На расход могут влиять обновления, сетевые функции, подключенные устройства и особенности управления питанием конкретной модели.

Особенно легко заметить проблему, если утром ноутбук оказывается теплым, хотя всю ночь лежал закрытым. Это признак того, что он мог какое-то время работать.

Что делать перед долгим перерывом

Если ноутбук не понадобится до следующего дня и сон заметно расходует батарею, можно использовать гибернацию, если она доступна, или полностью выключать устройство. При гибернации текущее состояние сохраняется на накопитель, после чего энергопотребление значительно снижается.

Если батарея быстро теряет заряд даже у полностью выключенного ноутбука, стоит проверить ее состояние. На старом устройстве причиной может быть износ аккумулятора. Быстрая разрядка вместе с деформацией корпуса или вздутием батареи — повод прекратить использование и обратиться в сервис.

Может быть интересно:

  1. Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей
  2. За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети
  3. Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея
  4. Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить
  5. Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

17 часов назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

что боятся тараканы больше всего

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

аренда автобуса для перевозки детей в спб

Не у нас

20 часов назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

18 часов назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Не у нас

11 часов назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать
Экономика
3 часа назад

ЦБ готовит рекомендации банкам по проверке происхождения наличных

ЦБ готовит рекомендации банкам по проверке прои...

Технологии

3 часа назад

Ноутбук шумит как пылесос и обжигает колени: что с ним происходит и когда пора вмешаться

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

Технологии

6 часов назад

Телефон заряжается, только если согнуть кабель: что проверить, пока разъем окончательно не сломался

Технологии

6 часов назад

How-To Geek: замена батареи ускоряет старый смартфон и экономит деньги
Осенью 2026 года над Россией можно наблюдать ко...
Технологии
5 часов назад

Осенью 2026 года над Россией можно наблюдать кометы 220P и 161P

Технологии

8 часов назад

Dreame возглавила мировой рынок роботов-пылесосов в первом полугодии 2026 года

Технологии

9 часов назад

Росздравнадзор зарегистрировал аппараты ИВЛ «Ива» и наркозные «Кедр»

Не у нас

9 часов назад

Батюшка рассказал, что делать с вещами умершего человека
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани