Технологии

Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон перестал видеть беспроводные нау...

ПроКазань

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Еще вчера достаточно было открыть кейс — наушники автоматически соединялись со смартфоном. Теперь их нет даже среди доступных Bluetooth-устройств. Покупать новую гарнитуру или сразу удалять все сохраненные подключения не стоит.

Сначала нужно проверить сами наушники. Если они уже подключились к ноутбуку, планшету или другому телефону поблизости, смартфон может их просто не обнаружить.

Отключите другие устройства

Временно выключите Bluetooth на тех устройствах, которыми пользовались с этими наушниками раньше. Затем положите гарнитуру в кейс, подождите несколько секунд и снова достаньте.

Если автоматического подключения нет, переведите наушники в режим сопряжения. Способ зависит от модели: где-то нужно удерживать кнопку на кейсе, а где-то используется сенсорное управление.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первым делом я бы проверил наушники со вторым телефоном. Если их не видит ни одно устройство, искать проблему в настройках основного смартфона уже нет смысла — стоит проверить заряд и саму гарнитуру».

Проверьте сохраненное подключение

Если название наушников осталось в списке Bluetooth, нажмите на него и попробуйте подключиться вручную. Иногда автоматическое соединение просто не срабатывает после временного сбоя.

Помогает и обычное выключение Bluetooth на несколько секунд с последующим включением. Если результата нет, перезагрузите смартфон.

Удалять пару стоит не сразу

Удаление сохраненного устройства полезно, если наушники отображаются в списке, но постоянно выдают ошибку подключения. После удаления их придется снова перевести в режим сопряжения и создать новую пару.

При этом не нужно сбрасывать сразу все сетевые настройки телефона — вместе с Bluetooth это может затронуть сохраненные сетевые параметры.

Не забудьте проверить заряд кейса и самих наушников. Если гарнитура полностью разряжена, она может вообще не появляться при поиске Bluetooth.

Если наушники не обнаруживаются несколькими телефонами даже после зарядки и правильного включения режима сопряжения, причина, скорее всего, уже не в конкретном смартфоне. Тогда стоит обратиться к инструкции производителя или проверить гарнитуру на неисправность.

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