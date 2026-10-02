Новости Татарстана

Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане сделали 159 предупреждений

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане с начала года вынесли 159 предосте...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С начала года в Татарстане вынесли 159 предостережений о недопустимости добычи подземных вод без лицензии. Об этом сообщили в Минэкологии республики по итогам ревизии ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

В министерстве обращают внимание: подземные воды — ресурс стратегического значения, и относиться к нему как к бесплатному и бесконтрольному источнику нельзя. Именно поэтому работа с недрами находится под присмотром ведомства, а количество предупреждений измеряется десятками за неполный год.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые качают воду из скважин, для такой деятельности необходимо иметь лицензию на пользование недрами. Отсутствие документа — нарушение, из-за которого и появляются предостережения от экологов.

Владельцам скважин в ведомстве советуют не откладывать вопрос в долгий ящик и заняться оформлением необходимых бумаг. Всего же с января ревизия ГБУ «НПО Геоцентр РТ» помогла выявить 159 таких случаев по республике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

17 часов назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

ловушки для тараканов принцип действия

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

ремонт телевизоров супра в Москве

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

19 часов назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

6 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

23 часа назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

22 часа назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Экономика
час назад

Бюджет ждет до 15,5 млрд рублей от бизнеса за использование СМЭВ

Федеральный бюджет в 2027–2029 годах получит до...

Технологии

37 минут назад

Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth

Не у нас

53 минуты назад

Виктор Дробыш усомнился в искренности патриотичных песен SHAMAN

Не у нас

55 минут назад

Комитет Госдумы по охране здоровья обновил приоритеты и займется лекарственным снабжением

Технологии

час назад

«Яндекс» запустил блокировку звонков в реальном времени на iPhone
Andreessen Horowitz: платные ИИ-сервисы выбираю...
Технологии
2 часа назад

Andreessen Horowitz: платные ИИ-сервисы выбирают лишь 2,2% американцев

Не у нас

час назад

Прошло исследование: Драпкина раскрыла, как укрепить сердце и сосуды

Не у нас

час назад

Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

Не у нас

час назад

Шеф-повар Макрона ушел со скандалом из-за диеты президента
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить