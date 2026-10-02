Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане сделали 159 предупреждений

С начала года в Татарстане вынесли 159 предостережений о недопустимости добычи подземных вод без лицензии. Об этом сообщили в Минэкологии республики по итогам ревизии ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

В министерстве обращают внимание: подземные воды — ресурс стратегического значения, и относиться к нему как к бесплатному и бесконтрольному источнику нельзя. Именно поэтому работа с недрами находится под присмотром ведомства, а количество предупреждений измеряется десятками за неполный год.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые качают воду из скважин, для такой деятельности необходимо иметь лицензию на пользование недрами. Отсутствие документа — нарушение, из-за которого и появляются предостережения от экологов.

Владельцам скважин в ведомстве советуют не откладывать вопрос в долгий ящик и заняться оформлением необходимых бумаг. Всего же с января ревизия ГБУ «НПО Геоцентр РТ» помогла выявить 159 таких случаев по республике.