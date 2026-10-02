Технологии

«Яндекс» запустил блокировку звонков в реальном времени на iPhone

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Определитель номера «Яндекса» на iPhone теперь умеет блокировать нежелательные и мошеннические вызовы в реальном времени. Функция работает на устройствах с iOS 18 и выше. Вместо офлайн-базы, которая хранилась на самом смартфоне, сервис обращается к онлайн-базе.

Схема выглядит так: определитель отправляет зашифрованный запрос, получает данные о номере и при необходимости отклоняет вызов ещё до того, как владелец успеет ответить. На подготовку данных для онлайн-базы уходит в среднем до 10 минут, тогда как прежняя офлайн-база обновлялась примерно каждые четыре часа.

Пользователь сам решает, какие категории блокировать: мошеннические звонки и немые вызовы, предложения финансовых или других услуг. Уровни вложены друг в друга — включив блокировку рекламы финансовых услуг, определитель автоматически отклонит звонки мошенников и немые вызовы.

По данным «Яндекса», мошенники используют один номер в среднем всего 78 минут, поэтому оперативная проверка помогает выявлять свежие нежелательные номера. Включить функцию можно в настройках определителя номера, активировав «Определение звонков в режиме реального времени» и выбрав категории. Новая возможность доступна в «Яндекс Браузере» и в приложении «Яндекс — с Алисой AI»; о ней CNews сообщили представители «Яндекса».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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