Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет

Ночью мозг не переходит в режим ожидания, а работает в особом режиме. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет. Одна из самых интересных функций связана с очисткой: между клетками скапливаются продукты обмена веществ, и глимфатическая система выводит их из тканей мозга с помощью спинномозговой жидкости. Исследования показали, что её работа тесно связана со сном.

Второй процесс — консолидация памяти. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме, а во сне нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его, поэтому качественный сон важен для сохранения знаний, полученных за день. Параллельно нервная система решает, какие сигналы важны. Механизм привыкания ослабляет реакцию на одинаковый шум, например на гудение холодильника, а сенсорный гейтинг подавляет часть информации ещё до того, как она захватит внимание. При недосыпе и стрессе чувствительность к лишним звукам может усиливаться в разы.

Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Меняется и работа иммунной системы: регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти, а хронический недосып повышает активность воспалительных процессов.

Недостаток сна затрагивает контроль аппетита и обмен глюкозы: после нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Быстрые углеводы дают короткий прилив сил — глюкоза поступает в кровь, поджелудочная железа выделяет инсулин, и затем её уровень может резко упасть, иногда даже ниже исходного. Отсюда ощущение усталости и голод. Для организма ночь — отдельный режим работы, без которого дневной постепенно начинает давать сбои.