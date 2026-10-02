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Шеф-повар Макрона ушел со скандалом из-за диеты президента

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Уход Гийома Гомеса с поста шеф-повара Елисейского дворца в 2021 году мог быть связан не с добровольным завершением работы, а с разногласиями вокруг питания президента Франции Эммануэля Макрона. Такую версию приводит журналист Флориан Тардиф в книге «(Почти) идеальная пара», сообщает aif.ru.

Гомес проработал на кухне президентской резиденции около 25 лет. За это время он готовил для нескольких глав государства, включая Жака Ширака, Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона.

По версии Тардифа, напряжение возникло после того, как Макрон начал менять привычный рацион. В книге утверждается, что президент хотел уменьшить размеры порций и отказался от сыра, тогда как Гомес продолжал придерживаться традиций классической французской кухни.

Автор книги также пишет, что между президентом и шеф-поваром возникали резкие споры по поводу меню. В результате в 2021 году Гомес покинул кухни Елисейского дворца после четверти века работы.

Отдельное внимание в книге уделено повседневному рациону Макрона. По утверждению Тардифа, завтрак для него часто готовит Брижит Макрон. В него могут входить фрукты, хлопья, творог и чай с лимоном.

На ужин президент, как утверждается в книге, предпочитает более лёгкие блюда. Среди вариантов упоминаются омлет с беконом и крем-суп.

При этом описанные обстоятельства ухода Гомеса являются версией автора книги. Публичных официальных подтверждений конфликта со стороны Елисейского дворца в приведённом материале нет.

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