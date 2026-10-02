Комитет Госдумы по охране здоровья обновил приоритеты и займется лекарственным снабжением
Одними из приоритетов работы комитета Госдумы по охране здоровья станут укрепление первичной медицинской помощи, сокращение бюрократии и расширение лекарственного обеспечения. Об этом депутат Бадма Башанкаев рассказал RTVI.
По словам парламентария, для пациентов важнее не количество построенных фельдшерско-акушерских пунктов, а реальная доступность врачей. Людям необходимо иметь возможность своевременно попасть к нужному специалисту и без длительного ожидания получать результаты обследований.
Башанкаев также отметил, что качество медицинской помощи не должно зависеть от места проживания человека. Одними из инструментов для решения этой задачи он назвал телемедицину и технологии искусственного интеллекта.
Еще одним направлением станет сокращение нагрузки на врачей, связанной с оформлением документов. По мнению депутата, современные цифровые системы способны взять на себя часть административных процессов и освободить медикам больше времени для непосредственного общения с пациентами.
В частности, предлагается шире использовать электронную подпись при оформлении информированного добровольного согласия и других документов. При этом Башанкаев подчеркнул, что цифровизация не должна приводить к появлению новой формы бюрократии.
Отдельным приоритетом он назвал расширение лекарственной помощи, в том числе пациентам с редкими заболеваниями. В числе основных направлений профилактики и лечения депутат перечислил сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические болезни легких и почек.
Кроме того, внимание планируется уделять детям с аутизмом и их семьям. Речь идет о помощи в социализации и приобретении навыков, которые позволят детям в дальнейшем быть более самостоятельными.
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