«Госуслуги Моя школа»: 16 млн пользователей и 3 млн ежедневно

Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются 16 млн человек, ежедневная аудитория достигает 3 млн. Сервис помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс.

Пользоваться приложением можно бесплатно — в браузере и на телефоне. Мини-версия встроена в мессенджер Max, а расписание, оценки и домашние задания открываются и через «Алису»: достаточно запустить навык «Госуслуги Моя школа».

Планирование не ограничивается школьным расписанием: к нему добавляют занятия с репетитором, запись к врачу и другие дела, а для важных задач есть семейные чек-листы. Домашние задания смотрят вместе с материалами из цифровой библиотеки и отмечают выполненное. Родителям доступны оценки, пропуски и опоздания ребёнка, отчёты об изменении среднего балла и причинах отсутствий.

С согласия ребёнка родитель может посмотреть его местоположение на карте и поддержать успехи даже на расстоянии, а школьники могут описать преподавателя, чтобы тот получил открытку к профессиональному празднику. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, работают сервисы для учителей с выставлением оценок и выдачей заданий, конструктор уроков для интерактивных видео и презентаций, цифровое портфолио для подготовки документов к аттестации и приложение для студентов колледжей с расписанием, оценками, сведениями о промежуточной аттестации и электронной зачётной книжкой. Доступ к данным есть только у родителей и законных представителей ребёнка.