Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

Сборную России ожидает непростой товарищеский матч против команды Намибии. Тренерский штаб уже изучил особенности соперника и его предыдущие встречи, рассказал тренер национальной команды Виктор Онопко, пишет «Футбол России».

Матч пройдет 3 октября на «Екатеринбург-Арене». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Для сборной России это будет первая игра в Екатеринбурге.

Онопко отметил, что у российской команды уже есть опыт встреч с африканскими сборными. По его словам, футболисты Намибии могут уступать ведущим мировым командам в техническом и тактическом плане, однако отличаются хорошей физической подготовкой.

Тренерский штаб изучил предыдущие матчи соперника, а также индивидуальные особенности отдельных игроков. При этом российская команда намерена прежде всего отталкиваться от собственной игры и возможностей своих футболистов.

Перед поездкой в Екатеринбург сборная России провела товарищеский матч в Казани. 29 сентября команда обыграла Иран со счетом 2:0.

После встречи с Намибией россияне отправятся в Нижний Новгород. Там 6 октября запланирован матч против сборной Нигерии.

Онопко также назвал Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород своим футбольным «Золотым кольцом». Он отметил, что всегда с удовольствием приезжал в Екатеринбург, и выразил сожаление из-за вылета «Урала» из Российской премьер-лиги.

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