Бюджет ждет до 15,5 млрд рублей от бизнеса за использование СМЭВ

Федеральный бюджет в 2027–2029 годах получит до 15,5 млрд рублей благодаря тому, что коммерческие компании пользуются инфраструктурой электронного правительства, включая систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такие цифры приводятся в проекте бюджета на 2027–2029 годы.

Поступления распределены по годам так: в 2027 году в казну может поступить до 4,9 млрд рублей, в 2028 году — до 5,16 млрд рублей, в 2029 году — до 5,39 млрд рублей.

Собранные средства планируется направить на финансирование национального проекта «Экономика данных», а также госпрограммы «Информационное общество».

Обмен данными между бизнесом и госорганами через СМЭВ был запущен в 2011 году и поначалу был бесплатным. Через эту систему передаются электронные данные и документы между всеми органами власти, Федеральным казначейством, банками, удостоверяющими центрами и другими участниками.