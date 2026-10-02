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Виктор Дробыш усомнился в искренности патриотичных песен SHAMAN

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что певцу SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не стоит ограничивать свое творчество преимущественно патриотической тематикой. По мнению продюсера, основу большой эстрады традиционно составляют песни о человеческих чувствах и любви. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Дробыш привел в пример Джо Кокера, The Beatles, Юрия Антонова и Иосифа Кобзона. По его оценке, известные исполнители обычно раскрывают в творчестве разные стороны любви — счастливой, неразделенной или драматичной.

Продюсер считает, что смешение музыки и политических заявлений может ограничивать творческое развитие артиста. Он также высказал мнение, что постоянное обращение к теме любви к Родине со временем способно потерять эффект.

При этом Дробыш напомнил, что сам сотрудничал с SHAMAN при выпуске композиции «Встанем!». По его словам, после успеха такого произведения артисту стоило показать публике и другие стороны своего творчества, в частности попробовать себя в качестве лирического исполнителя.

Продюсер также прокомментировал слова Дронова о том, что ранее якобы отговаривал его от исполнения патриотических композиций. Дробыш пояснил, что речь шла не о полном отказе от такой тематики, а о необходимости разнообразить репертуар.

Песня «Встанем!» вышла в 2022 году и стала одной из наиболее известных композиций SHAMAN. В дальнейшем патриотическая тематика заняла заметное место в творчестве исполнителя.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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