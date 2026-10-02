Виктор Дробыш усомнился в искренности патриотичных песен SHAMAN
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что певцу SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не стоит ограничивать свое творчество преимущественно патриотической тематикой. По мнению продюсера, основу большой эстрады традиционно составляют песни о человеческих чувствах и любви. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Дробыш привел в пример Джо Кокера, The Beatles, Юрия Антонова и Иосифа Кобзона. По его оценке, известные исполнители обычно раскрывают в творчестве разные стороны любви — счастливой, неразделенной или драматичной.
Продюсер считает, что смешение музыки и политических заявлений может ограничивать творческое развитие артиста. Он также высказал мнение, что постоянное обращение к теме любви к Родине со временем способно потерять эффект.
При этом Дробыш напомнил, что сам сотрудничал с SHAMAN при выпуске композиции «Встанем!». По его словам, после успеха такого произведения артисту стоило показать публике и другие стороны своего творчества, в частности попробовать себя в качестве лирического исполнителя.
Продюсер также прокомментировал слова Дронова о том, что ранее якобы отговаривал его от исполнения патриотических композиций. Дробыш пояснил, что речь шла не о полном отказе от такой тематики, а о необходимости разнообразить репертуар.
Песня «Встанем!» вышла в 2022 году и стала одной из наиболее известных композиций SHAMAN. В дальнейшем патриотическая тематика заняла заметное место в творчестве исполнителя.
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