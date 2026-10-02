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Прошло исследование: Драпкина раскрыла, как укрепить сердце и сосуды

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина посоветовала чаще пользоваться лестницей вместо лифта. По ее словам, такая нагрузка помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему, сообщает «Российская газета».

Драпкина отметила, что подъем по лестнице сочетает аэробную и анаэробную нагрузку. За счет этого человек одновременно тренирует выносливость и заставляет мышцы работать интенсивнее, что положительно сказывается на сердце и сосудах.

Пользу такой активности подтверждают данные крупного метаанализа. В него вошли результаты девяти исследований с участием более 480 тысяч человек в возрасте от 35 до 84 лет. В среднем наблюдение за участниками продолжалось около 14 лет.

Авторы работ оценивали связь между привычкой регулярно подниматься по лестнице и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные результаты указывают, что такая повседневная активность может быть полезной частью общего двигательного режима.

Подъем по ступеням не требует отдельного оборудования или посещения спортзала, поэтому его можно использовать как простой способ увеличить ежедневную физическую активность.

При этом нагрузку стоит подбирать с учетом самочувствия и состояния здоровья. Людям с заболеваниями сердца, суставов или выраженной одышкой перед увеличением физической активности лучше обсудить это с врачом.

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