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Россияне находятся среди туристов на закрытом после паводка маршруте в Непале

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские туристы находятся среди иностранных путешественников, оказавшихся на заблокированном из-за непогоды маршруте вокруг Аннапурны в Непале. При этом клиентов туроператора ITM group среди них нет, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Непогода затронула район Мананг, через который проходит популярный треккинговый маршрут. В нижней части региона сильные дожди вызвали паводки и повредили дороги и тропы, а в высокогорье выпал сильный снег. Из-за этого часть путешественников не смогла продолжить путь.

По данным местных властей, в верхней части Мананга зарегистрированы 226 иностранных туристов. С 22 по 28 сентября через контрольный пункт Дхарапани на маршрут вышли около 590 иностранцев. Из них 146 решили вернуться после ухудшения погоды, наводнений и оползней.

Представители непальских властей сообщили, что находящиеся в Мананге туристы живы и находятся в безопасности. Людей, которым необходима медицинская помощь или срочный выезд, при необходимости эвакуируют вертолетами.

В ITM group пояснили, что организованных туристов компании среди заблокированных путешественников нет из-за сезонности направления. Основной поток групп на маршруты Аннапурны и Эвереста обычно приходится на вторую половину октября и ноябрь.

В Российском союзе туриндустрии напомнили, что при планировании путешествий в горные районы необходимо учитывать сезонные и погодные риски. Особенно это важно для маршрутов, проходящих через высокогорные перевалы.

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