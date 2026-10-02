От первого письма до спама: электронной почте исполнилось 55 лет

2 октября 1971 года инженер Рэй Томлинсон впервые отправил сообщение между двумя компьютерами в сети ARPANET. Этот эксперимент считается началом истории современной электронной почты. За 55 лет к простой схеме добавились стандарты адресации, протоколы доставки, удаленные почтовые ящики, вложения, поддержка различных алфавитов, браузерные сервисы, фильтры спама и огромные облачные хранилища.

История электронной почты начинается не с интернета, а с больших многопользовательских вычислительных машин. В шестидесятых годах один мощный компьютер мог обслуживать несколько пользователей через терминалы, что давало возможность оставлять текстовые сообщения в хранилище каждого пользователя.

Одним из первых примеров электронной почты стала команда MAIL, созданная в 1965 году в Массачусетском технологическом институте. Она позволяла пользователям оставлять сообщения друг другу на одной машине, однако пересекать границы разных компьютеров такое письмо еще не могло. Существовали и другие системы электронных сообщений, такие как AUTODIN, но они страдали от изолированности. Разные компьютеры и сети использовали свои методы хранения и передачи сообщений, что делало их несовместимыми.

Спор о том, кто изобрел электронную почту, зависит от определения. Если считать электронной почтой любое сообщение между пользователями, то ее история начинается раньше Томлинсона. Если же говорить о сообщении, передаваемом по сети между разными компьютерами, ключевой момент приходится на 1971 год.

Томлинсон пришел в компанию Bolt Beranek and Newman в 1967 году. Он работал над операционной системой TENEX и сетевыми программами. В 1971 году он объединил две свои разработки: программу SNDMSG и CPYNET, что позволило отправлять сообщения между разными компьютерами.

Первое сообщение, отправленное через ARPANET, осталось неизвестным. Популярная версия утверждает, что это были случайные символы, однако сам Томлинсон не помнил точного содержания.

Сеть ARPANET, изначально созданная для исследований, быстро стала социальной системой. По данным Computer History Museum, к 1973 году более половины трафика ARPANET приходилось на электронную почту. Распространение почты потребовало правил, и в сентябре 1973 года был опубликован RFC 561, ставший первым стандартом формата интернет-почты.

В семидесятых годах электронная почта росла вместе с компьютерными сетями, и в августе 1982 года был опубликован RFC 821 — Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Этот протокол обеспечивал надежную передачу почты.

С распространением Всемирной паутины почтовый клиент стал веб-страницей, а доступ к почте стал возможен с любого компьютера через браузер. Одним из символов этого перехода стал Hotmail, запущенный в 1996 году. 1 апреля 2004 года Google запустила Gmail, который предложил один гигабайт бесплатного пространства, что стало значительным изменением в электронной почте.

Символ @, который используется в адресах электронной почты, появился задолго до компьютеров. Его происхождение до конца не установлено, но существует множество теорий. В русском языке знак стал известен как «собачка», что связано с его визуальным восприятием или компьютерными легендами, сообщает "Самара Онлайн 24".