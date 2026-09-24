Экономика

Электроэнергия для населения может подорожать более чем на треть за три года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минэкономразвития ожидает рост конечной цены эл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более чем на треть за три года может вырасти конечная цена электроэнергии для населения России. Об этом говорится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития. С 1 июля 2027 года рост оценивается в 14,4%, в 2028-м ведомство закладывает 12,1%, а в 2029-м — ещё более чем на 10%.

Прогноз также предусматривает повышение тарифов на передачу электроэнергии по Единой национальной электрической сети — на 16,7% в 2027 году. В Минэкономразвития это связывают, в частности, с затратами на строительство и реконструкцию магистральных сетей для Московской энергосистемы, а также с созданием систем накопления электроэнергии на юге России.

Для населения рост тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии прогнозируется на уровне 17,5% в 2027 году и 12% в 2028-м. Эксперты подчёркивают, что это показатели отдельной услуги, поэтому они не равны прогнозируемому росту конечной цены электроэнергии для потребителей.

Уже в октябре текущего года в стране произойдёт очередная индексация тарифов ЖКХ, включая электроэнергию. Рост платежей для населения в среднем по стране ожидается около 10%, а в отдельных регионах может оказаться заметно выше. Эксперты прогнозируют, что электроэнергия в мире в ближайшие годы будет в числе лидеров по росту цен. Не последнюю роль играет развитие дата-центров, многие из которых потребляют столько же энергии, сколько отдельно взятый, причём не самый малый, город.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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