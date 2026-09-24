Электроэнергия для населения может подорожать более чем на треть за три года

Более чем на треть за три года может вырасти конечная цена электроэнергии для населения России. Об этом говорится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития. С 1 июля 2027 года рост оценивается в 14,4%, в 2028-м ведомство закладывает 12,1%, а в 2029-м — ещё более чем на 10%.

Прогноз также предусматривает повышение тарифов на передачу электроэнергии по Единой национальной электрической сети — на 16,7% в 2027 году. В Минэкономразвития это связывают, в частности, с затратами на строительство и реконструкцию магистральных сетей для Московской энергосистемы, а также с созданием систем накопления электроэнергии на юге России.

Для населения рост тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии прогнозируется на уровне 17,5% в 2027 году и 12% в 2028-м. Эксперты подчёркивают, что это показатели отдельной услуги, поэтому они не равны прогнозируемому росту конечной цены электроэнергии для потребителей.

Уже в октябре текущего года в стране произойдёт очередная индексация тарифов ЖКХ, включая электроэнергию. Рост платежей для населения в среднем по стране ожидается около 10%, а в отдельных регионах может оказаться заметно выше. Эксперты прогнозируют, что электроэнергия в мире в ближайшие годы будет в числе лидеров по росту цен. Не последнюю роль играет развитие дата-центров, многие из которых потребляют столько же энергии, сколько отдельно взятый, причём не самый малый, город.