Фиктивная регистрация мигрантов привела к 500 уголовным делам в Татарстане

В Татарстане возбудили более 500 уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел республики Денис Дзьоник.

По его словам, правоохранительные органы вместе с прокуратурой и судами ищут адреса, которые системно используют для фиктивной постановки иностранцев на учёт.

Дзьоник напомнил: принимающая сторона обязана в течение семи рабочих дней поставить иностранного гражданина на миграционный учёт. Если после регистрации иностранец фактически не проживает по указанному адресу, это может стать уголовным преступлением по статье 322.3 УК РФ, которая называется «Фиктивная постановка на учёт».

Сотрудники миграционной службы уполномочены проводить оперативные мероприятия и дознание для выявления таких нарушений. Ведётся анализ адресов, где состоят на учёте иностранные граждане, а суды уже ограничивают возможность регистрации по отдельным адресам.

Ранее во время рейда на стройках и складах на Братьев Батталовых и Тихорецкой задержали 30 нарушителей миграционных правил. На них оформили 62 административных протокола, включая нарушения, связанные с незаконной трудовой деятельностью и режимом пребывания.