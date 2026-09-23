Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Ряженка не обязательно должна отправляться в мусор только потому, что пить ее уже никто не хочет. Если продукт нормально пахнет, хранился в холодильнике и срок годности не истек, его можно пустить в тесто для быстрых лепешек.

Дрожжи здесь не нужны. Мягкость дает кисломолочная основа, а разрыхлитель помогает тесту стать более рыхлым. От замеса до горячей лепешки проходит меньше получаса.

Что понадобится

На 6 лепешек:

ряженка — 250 мл;

пшеничная мука — 350–400 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 20–30 г для готовых лепешек.

Мука понадобится не вся сразу. Ряженка бывает разной густоты, поэтому окончательное количество удобнее определять во время замеса.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Ряженку достаю из холодильника немного заранее. На основе комнатной температуры тесто замешивается равномернее. Но специально нагревать кисломолочный продукт до горячего состояния не нужно».

Тесто готовится без долгого вымешивания

Соедините ряженку, яйцо, сахар, соль и растительное масло. Перемешайте венчиком или обычной вилкой. Отдельно смешайте 350 г муки с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Когда тесто станет достаточно густым, переложите его на присыпанный мукой стол. Вымешивайте недолго — только пока оно не соберется в мягкий однородный ком. Если тесто сильно прилипает к рукам, подсыпайте оставшуюся муку небольшими порциями. Оно должно оставаться мягким, а не становиться тугим. Накройте тесто и оставьте на 10–15 минут. За это время мука впитает влагу, поэтому масса станет удобнее для формовки без дополнительной муки. Разделите тесто на 6 частей и раскатайте лепешки толщиной примерно 5–7 мм. Разогрейте сухую сковороду и готовьте на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Если лепешка слишком быстро темнеет, уменьшите нагрев.

Горячие лепешки при желании сразу смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Почему лишняя мука портит результат

Самая частая ошибка появляется в момент замешивания. Мягкое тесто слегка липнет к рукам, поэтому хочется продолжать подсыпать муку, пока оно не станет совершенно сухим.

После сковороды разница будет заметна: слишком крутое тесто дает плотные лепешки, которые быстро становятся жесткими после остывания.

Поэтому лучше сначала дать замесу отдохнуть. Часто через 10 минут оказывается, что дополнительная мука вообще не требуется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые лепешки складываю стопкой и накрываю чистым полотенцем минут на пять. Под ним сохраняется немного пара, поэтому корочка становится мягче, а сами лепешки легче складываются и не ломаются».

Такие лепешки можно подать вместо хлеба к супу или горячему блюду. А если добавить внутрь сыр, зелень или картофельное пюре, из того же теста получится уже более сытный вариант для завтрака или ужина.

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