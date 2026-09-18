Татарстан давно перестал быть направлением, куда едут только ради Казанского Кремля и чак-чака на память. По итогам 2025 года туристический поток в республику оценили в 4,5 миллиона человек. По этому показателю Татарстан занял шестое место среди регионов России и первое в Приволжском федеральном округе. За двадцать лет число туристов выросло примерно в восемь раз.

Для экономики и самого города такой интерес, конечно, выгоден. Чем больше гостей, тем активнее развиваются гостиницы, рестораны, общественные пространства и целые городские районы. Но вместе с популярностью появляется вопрос, на который уже сложнее ответить красивой статистикой: где проходит граница между городом, удобным для туриста, и городом, в котором комфортно жить каждый день?

Набережная должна хорошо смотреться на фотографиях, но по ней еще нужно гулять с коляской. Исторический район хочется показать гостям, но он остается домом для местных жителей. В парке должны найти свое место и экскурсионная группа, и пенсионер со скамейкой у дома, и подростки, которые пришли туда после школы. Чем больше город становится точкой притяжения, тем сложнее удерживать этот баланс.

Именно об этом говорили 15 сентября на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания» из серии «Татарстан: возможности для жизни и развития». Редакция ProKazan побывала на встрече и узнала, почему общественные пространства нельзя проектировать только ради красивой картинки, как жители влияют на развитие парков и набережных и что помогает Казани и другим городам Татарстана меняться, не теряя собственного характера.

Кому принадлежит город после того, как туристы уезжают

Чем популярнее город становится у туристов, тем важнее не забыть о тех, кто живет в нем каждый день. Удобно ли здесь маме с коляской, есть ли где присесть пожилому человеку, куда пойдет подросток и можно ли пользоваться новым пространством без фестиваля, экскурсии или большого городского события.

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин считает, что именно с этого и стоит начинать разговор о городской среде.

«В первую очередь для жителей. Как будет удобно мамам с коляской, как будет пенсионерам, лавочки, молодежь, пространства», отметил он.

Туризм, по словам Метшина, помогает развивать малый и средний бизнес и становится дополнительным драйвером для города. Но одной благоустроенной территории недостаточно.

«Очень важно, чтобы люди понимали, что это для них. Не только создать комфортные условия, но и понимание того, что это для людей и про людей», подчеркнул Метшин.

Это хорошо усиливает главный смысл всего первого блока и звучит именно по человечески.

Хорошо этот баланс виден на набережной озера Кабан. Она уже встроена в туристический маршрут: рядом Старо-Татарская слобода, новый театр Камала и театр имени Тинчурина. Сюда приезжают экскурсионные группы, а затем продолжают прогулку вдоль воды. При этом на этапе проектирования третьей очереди набережной часть жителей хотела сохранить берег максимально природным и не превращать его в полностью благоустроенную территорию.

В итоге выбрали компромисс. Около 60 процентов территории благоустроили с использованием декинга, а примерно 40 процентов оставили ближе к естественному состоянию. На отдельных участках сохранили существующий рельеф и природные проходы. При этом благоустроенная часть осталась доступной для маломобильных жителей и проведения городских мероприятий.

Новое пространство быстро показало, что оно нужно далеко не только туристам. Амфитеатр на 1250 мест уже используют для кинопоказов, репетиций хоровых коллективов, занятий разговорным татарским и других мероприятий. По словам участницы дискуссии, заявки на площадку начали активно поступать практически сразу после открытия новой части набережной.

В этом и заключается баланс, о котором говорили участники круглого стола. Город может быть интересен туристам, но его главным пользователем все равно остается человек, который живет здесь каждый день.

Почему один красивый проект нельзя повторить по всему городу

Красивой архитектуры недостаточно, если человеку непонятно, зачем сюда возвращаться. Директор Казанского зооботанического сада Асия Гиззатуллина до перехода на нынешнюю должность восемь лет работала в Дирекции парков и скверов. По ее словам, еще на этапе проектирования важно представить жизнь пространства целиком: что человек будет здесь делать, как территория будет работать зимой и вечером и кому она вообще нужна.

Хорошо эту разницу показывают Голубые озера и парк «Елмай». В первом случае главной задачей было сохранить заповедную территорию и при этом учесть привычный сценарий отдыха у воды. Решение искали вместе с жителями и научным сообществом. У «Елмая» запрос был совсем другим: Казани требовался большой детский парк с открытой сценой, где смогут выступать школьники, музыкальные и художественные школы, а пространством смогут пользоваться сами горожане.

Теперь похожая работа идет с исторической частью Казанского зооботанического сада. Для многих казанцев это место связано с семейными воспоминаниями, поэтому команда хочет сохранить ту самую «душевность», о которой говорят жители. При этом территорию предстоит связать с озерами Кабан, Старо-Татарской слободой и театром Камала. Пока проект находится на стадии аналитики.

По словам Гиззатуллиной, новая часть зооботсада сегодня примерно на 60 процентов востребована туристами и на 40 процентов жителями Казани. Историческая территория, напротив, особенно близка местным. И именно поэтому универсального рецепта благоустройства здесь нет: то, что работает в детском парке, нельзя механически переносить на заповедную территорию или место с почти двухвековой историей.

Почему историю города нельзя оставить только туристическим улицам

Исторический город узнаётся не только по Кремлю, мечетям и зданиям из путеводителей. Иногда сильнее всего за Казань цепляет старый дом по дороге домой, знакомый двор, магазин на углу или улица, по которой человек ходит много лет.

Краевед и исследователь истории Казани Руслан Бикуев считает, что именно такая повседневная среда формирует характер города. По его словам, историческая Казань состоит из разных слоёв: рядом могут находиться купеческий дом, советская архитектура и современное здание.

«Сохранение истории не значит полный отказ от современности», отметил Бикуев.

Новая архитектура, по его мнению, может появляться и в исторических районах, если она не ломает сложившуюся панораму и масштаб улицы. В Казани для этого используют в том числе так называемые исторические «заплатки»: на красной линии восстанавливают привычный для улицы образ, а современную застройку размещают дальше.

Похожего принципа придерживается и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Перед проектированием архитекторов просят изучить историю территории, её природные особенности и понять, что отличает конкретный район от других. Причём собственный характер есть не только у центра.

«Каждый проект должен максимально усилить уникальную особенность данного района», объяснила Тухватуллина.

Поэтому сохранить городский характер означает не законсервировать Казань в одном времени, а аккуратно продолжать её историю так, чтобы новые здания и пространства не стирали то, за что жители узнают свой район.

Как жители Казани дошли до газонов, парков и кабинетов архитекторов

Сегодня участие жителей в развитии города начинается далеко не с финального голосования за готовый проект. По словам директора Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыповой, горожан спрашивают, какие мероприятия им нужны, стоит ли размещать торговлю и аттракционы, где оставить природные зоны и даже как ухаживать за газонами.

Иногда запросы отличаются буквально в пределах одного парка. На одной территории люди хотят короткую траву, чтобы приходить с пледом на пикник, на другой просят сохранить разнотравье и полевые цветы. Для Дирекции такая обратная связь стала постоянной частью работы. Обратиться можно через соцсети, горячую линию, интернет приёмные и «Народный контроль». На комментарии в социальных сетях стараются отвечать в течение получаса, более сложные обращения разбирают несколько дней.

Айдар Метшин отметил, что к такому подходу пришли не сразу. В начале программ благоустройства решения часто отдавали специалистам, считая, что профессионалам виднее. Со временем практика изменилась.

«Единственный правильный путь, когда ты начинаешь проект с обсуждения с людьми», подчеркнул Метшин.

При этом не каждое предложение жителей можно реализовать в исходном виде, но сам разговор, по его словам, должен быть обязательной точкой старта.

Следующий уровень этой логики уже касается целых районов. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина говорит о задаче 15 минутной доступности, чтобы жителю не приходилось ехать в центр за каждой функцией. Для этого в районах создают собственные точки притяжения, а застройщиков просят проектировать пространства так, чтобы они сами были готовы переехать туда со своими детьми и родителями.

В какой то момент такой подход даже запустил конкуренцию между девелоперами. Но общий принцип остается тем же, о котором в начале разговора говорил Айдар Метшин.

«Это в первую очередь про людей и для людей», отметил он.

Поэтому качество городской среды все чаще проверяют не по визуализации, а по тому, захочет ли человек пользоваться этим местом каждый день.

В итоге комфортный город начинается не с громких проектов, а с того, насколько удобно в нем жить каждый день. Чем точнее власти, архитекторы и жители слышат друг друга, тем больше шансов сохранить характер города и при этом дать ему развиваться дальше.

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